Sin acuerdo con la Brigada Minera: dejará de funcionar el 8 de diciembre, los rescatadores se plantan ante "la falta de propuestas" de Hunosa

No hay acuerdo. Los sindicatos y los miembros de la Brigada de Salvamento Minero, con sede en el Pozo Fondón, en Sama de Langreo, han mantenido una reunión este miércoles en la sede central de Hunosa en Oviedo y al no obtener “una solución firme” a los problemas del servicio anuncian que “a las doce de la noche del 7 de diciembre dejará de funcionar la Brigada”. Óliver Suárez, portavoz de los brigadistas explico que la empresa les adeuda un total de 9.000 horas extras “y solo nos dicen que están trabajando en buscar una solución”, algo que a los trabajadores no les vale porque “queremos hechos reales”. Tampoco soluciona el problema la convocatoria de cinco nuevas plazas de brigadistas, algo que para los trabajadores “no es más que desviar la atención”. “No van a meter cinco brigadistas, van a meter a cinco personas, que serán muy buenos pero que tardarán como mínimo un año en formarse y si nosotros no estamos no habrá nadie que les pueda entrenar”.

El problema surgió cuando los brigadistas reclamaron el pago de las horas extras generadas en los últimos años, un total de 9.000. Esas horas se deben a que, al ser pocos trabajadores, 19 en total, deben doblar muchos turnos ya que cuando un equipo sale a atender una emergencia, otro equipo se tiene que trasladar a la base, que nunca puede estar sin personal.

Suárez aseguró que los trabajadores “intentamos por todos los medios alcanzar un acuerdo con la empresa, buscar un equilibrio, pero es imposible”. Acusan a la empresa de “tensar la cuerda de manera unilateral” hasta que los 19 integrantes de la Brigada presentaron su renuncia. Esa renuncia tiene un plazo de 30 días, que se cumplen a las doce de la noche del próximo día 7 de diciembre, “a las doce y un minuto dejamos de tener esa responsabilidad como brigadistas de salvamento minero”, aseguro Suárez.

Apoyo sindical

Los trabajadores estuvieron acompañados en el comité intercentros de este miércoles en Oviedo por los representantes sindicales del SOMA-FITAG UGT, Andrés Vallina, presidente del comité de empresa, y de CCOO, Adrián Miguel Pérez.

Vallina califico la reunión de “auténtico fracaso” porque “por parte de la empresa solo hay buenas palabras pero no se da una solución”. El representante del SOMA acusó directamente al presidente de Hunosa, Enrique Fernández, “que lo único que ha hecho es agradecer el trabajo de los brigadistas en el accidente minero del pasado viernes, pero con agradecimientos no comen”. “Salimos de la reunión muy decepcionados porque conocen este problema desde septiembre y no han hecho nada para solucionarlo”, aseguró Vallina, que calificó de “patada hacia delante” la convocatoria de esas cinco nuevas plazas. Unas plazas que en su opinión “no solucionan el problema”. El líder sindical insistió en que “lo primero se solucione el problema de las horas, lo que se debe a los brigadistas y lo segundo sería la reorganización del servicio”.

Vallina volvió a recalcar que “el 7 de diciembre se acaba el plazo y se hará efectiva la renuncia con lo que el 8 de diciembre podría dejar de existir la Brigada de Salvamento Minero”.

Desde CCOO, Adrián Miguel Pérez, criticó que “Hunosa diga que apuesta por la Brigada de Salvamento Minero”. En su opinión “apostar por el servicio es poner solución a un problema que lleva años arrastrándose y que ahora se hace evidente por el déficit de personal, y porque estos trabajadores hipotecaron su vida personal para dar cobertura a la Brigada”. Pérez exigió “una solución inmediata porque la actual dirección de Hunosa puede pasar a la historia por hacer desaparecer un cuerpo de rescate centenario”.

El representante de CCOO destacó además que “estos trabajadores se formaron con antiguos brigadistas y si este equipo de rescatistas desaparece, no habrá quien forme a los siguientes. Desaparecería toda esa experiencia en rescates en espacios confinados”. Así, Adrián Miguel Pérez pidió a Hunosa “que tenga altura de miras”.