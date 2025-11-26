Cinco años de trabajos y 14 millones de inversión: concluye la transformación de la histórica subestación eléctrica de Santa Cruz, en Mieres

La reforma integral de la subestación eléctrica de Santa Cruz está prácticamente finalizada. Viesgo ha iniciado el derribo de la antigua y obsoleta estructura tras la construcción de un nuevo y moderno equipamiento, con un coste aproximado de 14 millones de euros. Esta intervención culmina una actuación largamente demandada por los vecinos de la zona sur del concejo y por el propio Ayuntamiento.

Trabajos en la subestación de Santa Cruz. / David Montañés

Dimensión y coste del proyecto

La magnitud de la obra realizada por Viesgo en Santa Cruz se refleja en su duración y coste. Han sido cinco años de trabajo y casi 14 millones de euros invertidos. Los trabajos comenzaron en diciembre de 2020, después de décadas de demandas sociales para eliminar un foco de contaminación acústica y ambiental.

Las primeras tareas se centraron en el desmontaje del parque de intemperie de 132 kV, reemplazado por una instalación más moderna con tecnología GIS, “aparamenta blindada y aislada” y la instalación de tres nuevos transformadores 132/30 kV de 70 MVAs, que minimizan el impacto sonoro. Los equipos llevan ya tiempo funcionando.

Trabajos en la subestación de Santa Cruz. / David Montañés

Fases de demolición y transformación

La primera fase fue compleja, con un equipo técnico desmantelando grandes torres, cables y transformadores, entre otras infraestructuras del antiguo parque exterior.

En la siguiente fase se abordó la demolición de las obsoletas instalaciones de la subestación. Actualmente, la maquinaria pesada ha regresado para derribar las principales naves auxiliares, completando la transformación del equipamiento.

Los nuevos equipos de la subestación. / David Montañés

Historia y características anteriores del complejo

Antes de su reforma, el complejo eléctrico de Santa Cruz contaba con tres niveles de tensión: uno al aire libre y dos dentro del antiguo edificio de la central térmica, ahora demolido. La instalación comenzó a producir energía a base de carbón en 1913 y quedó fuera de servicio en los años 80. La primera instalación mencionada fue la que se desmontó inicialmente.

Según la empresa eléctrica, la reforma “garantiza una instalación más moderna y segura, que se ubicará en un edificio más pequeño e integrado en el entorno”. El nuevo equipamiento incluye innovadores sistemas digitales de protección, control y medida.

Preservación del patrimonio industrial

Una vez completada la reforma, Viesgo rehabilitará los restos de la antigua Central Térmica de Santa Cruz, que aún conservan un turboalternador de 1915. La empresa ha asegurado que preservará esta pieza como muestra de su compromiso con el patrimonio industrial.

Apoyo vecinal y relevancia estratégica

El proyecto cuenta con el respaldo de la asociación de vecinos de Santa Cruz de Mieres, cuyos responsables destacan los beneficios que traerá a la zona. Se trata de la principal subestación de Viesgo Distribución en la zona central de Asturias, clave para asegurar la distribución eléctrica en municipios como Aller, Mieres y Lena.