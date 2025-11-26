El comercio de Mieres homenajea en su Feria de Navidad a Ernesto Burgos y al recientemente fallecido Laudelino Rodríguez, Tito

La Asociación de Comerciantes y Hosteleros “Ye Mieres” ultima los preparativos de su madrugadora Feria de Navidad, que se celebrará del 28 al 30 de noviembre en la carpa del parque Jovellanos. El evento, ya consolidado como una de las principales citas comerciales y sociales del municipio, volverá a contar con el atractivo reparto de “caudalinos”, la “moneda” creada por la asociación para promover el consumo entre los vecinos. Los interesados podrán adquirir bonos de 20 euros que en los comercios adheridos tienen un valor de 30. También se homenajeará al historiador Ernesto Burgos y al recinetemente fallecido "Tito" Rodríguez.

Presentación del evento en el Ayuntamiento. / LNE

Expectación por los caudalinos

En esta edición, la organización prevé poner en circulación mil caudalinos, que tradicionalmente se agotan en pocas horas. “Se nota que hay mucha expectación en la calle cada vez que los caudalinos se ponen en circulación”, explica Roberto Ardura, presidente de “Ye Mieres”. La asociación recuerda que el objetivo de esta y otras iniciativas impulsadas a lo largo del año es “contribuir a combatir la apatía y la tristeza que, con más frecuencia de la deseada, se percibe en el municipio”.

Expositores, música y actividades para todos

La feria contará con una veintena de expositores. Habrá artesanía, actividades infantiles, actuaciones musicales y sesiones vermut que dinamizarán la carpa durante tres días, en una programación pensada para animar el inicio de la campaña navideña.

Doble homenaje: Ernesto Burgos y “Tito” Rodríguez

Uno de los momentos más emotivos será el doble homenaje que la asociación rendirá al historiador local Ernesto Burgos y a Laudelino Rodríguez García, recientemente fallecido. Este último fue el impulsor, hace más de medio siglo, de los premios “Mierense del Año”, unos galardones a los que dedicó su trabajo y entusiasmo hasta el último día.

Conocido en todo el concejo como “Tito”, firmó durante años como “Tito Rogar” las crónicas de su querido Caudal Deportivo, primero en el desaparecido diario "Región" y después en LA NUEVA ESPAÑA. “Ernesto Burgos es un ejemplo de lo que significa el sentimiento de mierensía, y el compromiso de Tito con el concejo quedó retratado en el cariño que ponía en todo lo que hacía relacionado con Mieres”, destaca Ardura. Ambos recibirán este año el galardón “Orgullo de pertenencia”, que en su primera edición recayó en el fotógrafo José Ramón Viejo.

Programación de la feria

La programación de la Feria de Navidad incluye, el viernes 28, la inauguración a las 12:00 horas, la apertura de la barra de bar y de las actividades infantiles durante toda la jornada, así como la entrega de caudalinos desde las 17:00 horas. El día concluirá con un fin de fiesta musical a partir de las 20:00.

El sábado 29 habrá sesión vermut de 13:15 a 15:00 con la actuación de "Galaxion Boys", venta de caudalinos desde las 17:00, actividades infantiles por la tarde y un desfile de moda a las 18:00.

El domingo 30 continuará la venta de caudalinos desde las 13:00, actuaciones musicales por la tarde —entre ellas la de la Banda de Música de Mieres— y actividades infantiles hasta las 17:00, clausurando así tres días de ambiente festivo y apoyo al comercio local.