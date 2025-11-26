Conciliando por Navidad en Mieres: este es el plazo de solicitud para el programa municipal Movámonos Xuntos
Los interesados podrán inscribir a los niños a partir de las 9.00 horas del viernes
El Ayuntamiento de Mieres, a través de la concejalía de Juventud e Infancia, informa de la puesta en marcha de una nueva edición de los campamentos urbanos Movámonos Xunt@s, en esta ocasión con motivo de las vacaciones navideñas. Este campamento edición Navidad se desarrollará los días 22, 23, 29, 30 y 31 de diciembre y 5 de enero en los patios de los colegios Aniceto Sela y Liceo Mierense, en horario de 10 a 14 horas. Está dirigido a niños de entre 3 y 12 años.
El plazo de inscripción para esta actividad gratuita se abre este viernes 28 de noviembre, a las 9.00 horas, a través de la página web: www.vitaeventsformacion.es/mieres
Familias
Los campamentos urbanos Movámonos Xunt@s tienen como objetivo "ofrecer actividades de ocio y deporte a las y los peques fuera de la rutina escolar y, al mismo tiempo, ofertar un recurso para las familias, facilitando la conciliación personal y laboral durante los días no lectivos", explicaron desde el Ayuntamiento. "Además, este programa se centra en actividades lúdicas y formativas acordes al desarrollo intelectual y motriz de los participantes, promoviendo valores como respeto, cooperación, igualdad y tolerancia a través de talleres y juegos compartidos", agregaron.
El Ayuntamiento de Mieres pone en marcha estas colonias urbanas coincidiendo con las vacaciones escolares, bien por Navidad o por el verano. Precisamente en época estival, los campamentos reflejan un lleno absoluto, llegando incluso a tener listas de espera en todos los turnos ofertados.
