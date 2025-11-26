La consejera de Derechos Sociales hablará en Laviana sobre la labor de su departamento
El acto, organizado por Cauce del Nalón, se celebrará el jueves en el Cidan
"Fortaleciendo el tejido social: por un futuro en inclusión" es el título de la charla que ofrecerá la Consejera de Derechos Sociales y Bienestar Social, Marta del Arco, el próximo jueves, día 27, en Pola de Laviana. El acto, organizado por la asociación cultural Cauce del Nalón, se celebrará en el salón de actos del Centro de Innovación y Desarrollo del Alto Nalón (Cidan) a las 19.30 horas.
Junto a Del Arco intervendrá la presidenta del colectivo cultural, Isabel Rivera. A la charla asistirán también representantes del Ayuntamiento de Laviana. La Consejera de Derechos Sociales y Bienestar Social explicará la labor que desarrolla el departamento regional que dirige. Se centrará en el fortalecimiento del tejido social.
La asociación cultural Cauce del Nalón organizó días atrás en la Casa de la Buelga, en Ciaño un emotivo homenaje a Yvan Lissorgues con motivo de la presentación de su libro "Leopoldo Alas Clarín, un clásico contemporáneo". El acto contó con estudiosos de la obra del escritor asturiano. Lissorgues es uno de los mayores especialistas en la obra del autor de "La Regenta".
