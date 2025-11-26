Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Deporte para bajar los excesos de la Navidad en San Martín: esta es la programación de actividades

Judo, fútbol, gimnasia o bolos, entre los deportes que contarán con exhibiciones y torneos en estas próximas fiestas

Cintia Ordóñez, en la presentación de las actividades deportivas.

Cintia Ordóñez, en la presentación de las actividades deportivas. / LNE

L. Díaz

Sotrondio

El deporte será protagonista estas navidades en San Martín del Rey Aurelio, con un variado programa de actividades, organizadas por la Concejalía de Deportes con la colaboración de diferentes clubes y entidades deportivas del concejo. Las pruebas comenzarán a primeros de diciembre y se prolongarán durante todo un mes, hasta principios del nuevo año. Los polideportivos municipales, la piscina y el teatro serán los emplazamientos en los que se desarrollarán las actividades.

La concejala de Deportes, Cintia Ordóñez, presentó el programa destacando la estrecha colaboración con los clubes deportivos, que permite "sacar adelante actividades que fomentan, potencian y acercan el deporte a la ciudadanía en sus múltiples disciplinas”, destacó.

El resultado, añadió, “una programación extensa con torneos, galas, campeonatos, festivales, clases y presentaciones todas ellas muy interesantes, para disfrutar y compartir, con las que se reafirma el protagonismo que el deporte tiene en San Martín del Rey Aurelio”. 

El cartel con las actividades.

El cartel con las actividades. / LNE

Torneo de bolos, Campeonato de Asturias de Judo Junior, Gala Anual de Judo Asturiano, Torneo de Fútbol Sala Rey Aurelio, la 48.ª Semana de Montaña del Grupo Texu, el Festival de Navidad de Gimnasia Rítmica y la Clase magistral de Ekaterina Vedenneve, Olímpica de gimnasia rítmica, son las actividades con las que arranca el programa.

Seguirán el Torneo de Futbol Sala, Torneo de fútbol Infantil de Navidad, Torneo de Baloncesto San Martín, Festival Acuático, el Trofeo de Fútbol Mixto Antonio Garay, la 36.ª San Silvestre y el Torneo de Fútbol Femenino, que completarán los eventos programados.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Rally nocturno (e ilegal) en la nieve, los vecinos alertan de carreras clandestinas en la urbanización de la estación de Pajares: 'Un día puede haber una desgracia
  2. Los sindicatos, tras la renuncia de los 19 integrantes de la Brigada Minera: 'Hunosa debe actuar con urgencia antes de que la situación sea irreversible
  3. Los fundadores de la empresa mierense de autobuses Pullmans Llaneza, pionera del 'Paraíso Natural', excluidos del homenaje del aniversario de la marca: 'Nos han dejado de lado
  4. El inicio de la temporada de esquí en Asturias se retrasa (y podría ir para largo): estas son las razones
  5. La histórica Brigada de Salvamento Minero, en riesgo de desaparición: los 19 integrantes presentan su renuncia (por estos motivos)
  6. La mejor fabada del mundo de 2025 se come en un acogedor restaurante asturiano a pie de carretera y a pocos kilómetros de una estación de esquí
  7. Una senda de siete kilómetros cerca del límite con San Martín: así es la ruta que habilitará Langreo con fondos europeos
  8. Turón encuentra el pote asturiano 'perfecto', con 'buen compango y poca faba': este es el restaurante vencedor en el emblemático concurso culinario

Deporte para bajar los excesos de la Navidad en San Martín: esta es la programación de actividades

Deporte para bajar los excesos de la Navidad en San Martín: esta es la programación de actividades

El comercio de Mieres homenajea en su Feria de Navidad a Ernesto Burgos y al recientemente fallecido Laudelino Rodríguez, Tito

El comercio de Mieres homenajea en su Feria de Navidad a Ernesto Burgos y al recientemente fallecido Laudelino Rodríguez, Tito

Sin acuerdo con la Brigada Minera: dejará de funcionar el 8 de diciembre, los rescatadores se plantan ante "la falta de propuestas" de Hunosa

Sin acuerdo con la Brigada Minera: dejará de funcionar el 8 de diciembre, los rescatadores se plantan ante "la falta de propuestas" de Hunosa

La consejera de Derechos Sociales hablará en Laviana sobre la labor de su departamento

Nevaria espera por la nieve: Aller apuesta por llevar su feria invernal a enero

Nevaria espera por la nieve: Aller apuesta por llevar su feria invernal a enero

El inicio de la temporada de esquí en Asturias se retrasa (y podría ir para largo): estas son las razones

El inicio de la temporada de esquí en Asturias se retrasa (y podría ir para largo): estas son las razones

De la canasta a reinar en la melé: el exitoso cambio al rugby del mierense Álvaro Rueda, campeón de Europa: "Te llevas muchos golpes, pero tu misión es no ceder"

De la canasta a reinar en la melé: el exitoso cambio al rugby del mierense Álvaro Rueda, campeón de Europa: "Te llevas muchos golpes, pero tu misión es no ceder"

Irrepetibles y secretas

Tracking Pixel Contents