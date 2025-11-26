Deporte para bajar los excesos de la Navidad en San Martín: esta es la programación de actividades

El deporte será protagonista estas navidades en San Martín del Rey Aurelio, con un variado programa de actividades, organizadas por la Concejalía de Deportes con la colaboración de diferentes clubes y entidades deportivas del concejo. Las pruebas comenzarán a primeros de diciembre y se prolongarán durante todo un mes, hasta principios del nuevo año. Los polideportivos municipales, la piscina y el teatro serán los emplazamientos en los que se desarrollarán las actividades.

La concejala de Deportes, Cintia Ordóñez, presentó el programa destacando la estrecha colaboración con los clubes deportivos, que permite "sacar adelante actividades que fomentan, potencian y acercan el deporte a la ciudadanía en sus múltiples disciplinas”, destacó.

El resultado, añadió, “una programación extensa con torneos, galas, campeonatos, festivales, clases y presentaciones todas ellas muy interesantes, para disfrutar y compartir, con las que se reafirma el protagonismo que el deporte tiene en San Martín del Rey Aurelio”.

El cartel con las actividades. / LNE

Torneo de bolos, Campeonato de Asturias de Judo Junior, Gala Anual de Judo Asturiano, Torneo de Fútbol Sala Rey Aurelio, la 48.ª Semana de Montaña del Grupo Texu, el Festival de Navidad de Gimnasia Rítmica y la Clase magistral de Ekaterina Vedenneve, Olímpica de gimnasia rítmica, son las actividades con las que arranca el programa.

Seguirán el Torneo de Futbol Sala, Torneo de fútbol Infantil de Navidad, Torneo de Baloncesto San Martín, Festival Acuático, el Trofeo de Fútbol Mixto Antonio Garay, la 36.ª San Silvestre y el Torneo de Fútbol Femenino, que completarán los eventos programados.