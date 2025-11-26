La maratón minera rompe su récord de participación: 740 corredores estarán este sábado en el pozo Sotón

El Trail Minero Santa Bárbara que organiza Hunosa alcanzará este sábado 29 de noviembre su quinta edición. Lo hará registrando cifras récords, con el máximo número de inscritos en la prueba larga que une las cuencas del Caudal y del Nalón, ensalzando el patrimonio minero y natural de ambos territorios. La prueba, presentada este miércoles en el Espacio Cultural Pozo San José de Turón, contará con 247 participantes. La carrera "corta" contará con casi 500, hasta sumar una participación conjunta de 740 corredores.

La carrera larga, la maratón de 42 kilómetros, recorre los municipios de Mieres, Laviana, Langreo, Aller y San Martín del Rey Aurelio y pasa por siete pozos, todos ellos con sus imponentes castilletes: San Jorge, Santiago, San José, Espinos, Santa Bárbara, San Luis, Carrio y Sotón, "catedral minera", tal y como la califica Hunosa, declarada Bien de Interés Cultural (BIC) con categoría de monumento y destino final de las dos carreras: la larga (42 kilómetros y un desnivel positivo de 2.450 metros) y el ‘speedtrail’ (16 lilómetros, partiendo desde el pozo Carrio de Laviana, y 945 metros de desnivel).

Se trata, tal y como explicaron desde la organización de la prueba, de unas carreras muy especiales. La maratón es toda una aventura, ya que los participantes "atravesarán una galería, escucharán el característico ‘turullu’ -tradicional sonido que recibe y anuncia la salida de los trabajadores del tajo-, entrarán en meta tras superar la recreación de una galería de avance… Y hasta podrán fotografiarse tras su llegada barrenando y picando carbón".

Minuto de silencio

El recuerdo de los siete mineros fallecidos, recientemente en Vega de Rengos y en Cerredo el pasado mes de abril, estará presente durante la competición. El dorsal de los corredores exhibirá un crespón negro en señal de duelo y se guardará un minuto de silencio antes de comenzar la prueba.

Uno de cada cuatro inscritos (740 en total) en el Trail Minero Santa Bárbara de Hunosa procede de fuera de Asturias. Hay gran participación de cántabros, castellano leoneses y gallegos. La prueba puntuará por primera vez para la UTMB (el principal circuito mundial de carreras de montaña.

Premios

Los ganadores recibirán premios en metálico: en la maratón, 1.000 euros para el primer puesto, 500 para el segundo y 250 para el tercero. En la carrera corta, 150, 75 y 50; todo ellos tanto en categorías masculina como femenina.

Aprovechado el ambiente de carrera, Hunosa ofrecerá el día de la prueba visitas gratuitas a las 11.00, 12.30, 13.00 y 15.30 horas al Centro de Experiencias y Memoria de la Minería (CEMM) del pozo Sotón. La prueba contará con la animación de Rubén Nembra "El Demonión" y habrá puestos de gastronomía ambulante.

Patrocinadores

Organizada por Hunosa con el asesoramiento del Valle de Turón Trail Running, la carrera cuenta con el patrocinio de Caja Rural, RTPA, Proinlec Norte, CIES Seresco, Adaro Tecnologías, Asturcocteleros, Naeco, Alsa y MT Fachadas. Colaboran, además, Hello Rent a Car, Hyundai Asturdai, Fisiu Fisioterapia Deportiva, Asturpro, Sport HG, Nómadas Life, Asturian Brewey Company, Nav Vestuario Laboral, Pizzbit y Panadería Aníbal.