Nevaria espera por la nieve: Aller apuesta por llevar su feria invernal a enero

"Nevaria", la Feria de la Nieve y la Montaña que se celebra cada mes de diciembre en Aller, esperará en esta edición a la nieve. El Ayuntamiento ha decidido que el evento se celebre en el mes de enero, concretamente el fin de semana del sábado 17 y domingo 18 de enero de 2026. El motivo es aumentar las posibilidades de que los visitantes puedan, además de pasear por la feria y sus actividades, disfrutar de la estación de Fuentes de Invierno a pleno rendimiento.

El alcalde de Aller, Juan Carlos Iglesias, señaló que "hace semanas que tomamos la decisión de que esta edición se celebrase en enero". El responsable del gobierno allerano indicó que "durante los últimos años, muchos de los visitantes de Nevaria son esquiadores, y la falta de nieve en las estaciones en diciembre impidió que aprovechasen el viaje". "Esto también se nota directamente en el sentido contrario: si hay visitantes que viene a esquiar el fin de semana, también aprovechan para visitar Nevaria, por lo que el número de asistentes y de posibles transacciones en los stands crece", agregó Iglesias.

Acierto

Y pese a que la fecha habitual de Nevaria, a mediados de diciembre, todavía no ha llegado, parece que la decisión ha sido correcta. Aunque la pasada semana, la Cordillera Cantábrica recibió las primeras nevadas importantes, la lluvia de los días posteriores mermó los espesores hasta tal punto que el Principado ya ha anunciado que ni Fuentes de Invierno ni Valgrande-Pajares estarán en las condiciones óptimas para abrir este jueves, cuando estaba previsto el inicio de la temporada.

"Teniendo en cuenta la tendencia de los últimos años, es más probable que a mediados de enero si se pueda estar ya esquiando", indicó Juan Carlos Iglesias, que puntualizó que "obviamente nosotros no tenemos la capacidad de hacer que nieve, más quisiéramos, pero para tomar la decisión nos hemos basado en lo que viene sucediendo en las últimas temporadas.

Programa

Respecto al programa, el alcalde de Aller señaló que "estamos todavía trabajando en él". "Al tomar la decisión de llevar la feria a enero, estamos todavía ahora cerrando con los invitados que vendrán, que siempre es gente de primer nivel ligada a los deportes de invierno y de montaña", apuntó, aunque sin desvelar ningún nombre. Nevaria contará, además, con en torno a medio centenar de stands que se ubicarán en la carpa que se monta en la plaza del Campo de Moreda. Además de expositores institucionales, a la feria allerana suelen acudir estaciones de esquí de todo el país, alguna que otra de los Pirineos o los Alpes, y también tiendas de ropa y material especializadas en estos sectores.

"Confiamos en que nuestra feria vuelva a ser un referente para todo el mundo del esquí, y que Aller se convierta ese fin de semana en la capital de los deportes de invierno y de Montaña", finalizó el alcalde de Aller.