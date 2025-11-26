"Pajares está sin rumbo y al límite": El PP alerta sobre el devenir de la estación de esquí lenense

El diputado regional del Partido Popular y portavoz de Deportes, Pedro de Rueda, denunció este miércoles "la situación límite" que atraviesa la estación invernal de Valgrande-Pajares. El parlamentario popular, que visitó el complejo acompañado de Fernando Secades y Ramón María Marinero, miembros del PP local, calificó el estado de la estación como "un ejemplo más de la incapacidad del Gobierno de Adrián Barbón para gestionar una infraestructura pública estratégica, convirtiendo la estación en un emblema de gestión fracasada".

"La estación sigue sumando problemas mientras el PSOE acumula retrasos, excusas y toma el pelo a vecinos y usuarios", aseveró el diputado, para agregar que "Pajares vive una combinación destructiva de mala gestión, falta de planificación y dejación de funciones, que está provocando un daño irreparable al turismo, al empleo y a la economía de Lena", lamentó De Rueda.

Problemas

Entre los problemas más graves destacan "los conflictos laborales, fruto de la improvisación y de la falta de gestión; los cañones de nieve artificial que no funcionan dejan incluso remontes sin uso; el abandono de la urbanización del Brañillin o el deficiente mantenimiento de remontes e instalaciones, con averías recurrentes y paradas, que afectan de manera directa a los usuarios de la estación". También hizo mención el parlamentario a "la falta de programación estival, que deja a la estación sin actividad más de la mitad del año, mientras otras estaciones españolas y europeas generan actividad y empleo durante todo el verano".

De Rueda alertó sobre "las pérdidas económicas" que implican las temporadas "mal planificadas" por parte del Gobierno de Asturias: "Cada temporada perdida se traduce en ingresos que no llegan al concejo de Lena, empleo que no se genera y empresas que sufren grandes pérdidas económicas", dijo, para aseverar que "un ejemplo es la última noticia sobre la cancelación de la estancia de 700 alumnos de la Diputación de A Coruña que supone otro duro golpe para la rentabilidad de los concesionarios de la estación".

Incumplimientos

"Los continuos incumplimientos del Gobierno de Barbón, que lleva años prometiendo mejoras en la estación de Valgrande-Pajares sin resultados visibles más allá de la telecabina, han dejado a Pajares como una estación fuera de mercado y sin rumbo", censuró Pedro de Rueda.

Por ello, el diputado exigió al Gobierno de Asturias "una respuesta inmediata y un plan de gestión profesional, fiscalizado y con resultados reales, para evitar que Valgrande-Pajares siga perdiendo competitividad, actividad y empleo", concluyó.