"Sabores de Otoño", las nuevas jornadas gastronómicas de Lena para este fin de semana

La nueva junta local de la patronal de hostelería y turismo, Otea, en Lena, inicia su actividad con las primeras jornadas gastronómicas “Sabores de Otoño”, en las que participan seis establecimientos del concejo y que se desarrollarán del viernes 28 al domingo 30 de noviembre.

Los restaurantes participantes ofrecerán dos opciones, un menú completo o una selección de tapas y platos individuales, todos ellos vinculados a la cocina tradicional asturiana. Así, habrá pote de castañas, fabada, callos y otros platos típicos del otoño.

En la presentación, que tuvo lugar este miércoles en el Ayuntamiento de Lena, el vicepresidente de Otea, Javier Martínez, destacó que estas jornadas son “el fruto de las reuniones iniciadas en octubre para impulsar una junta local en Lena”. Martínez insistió en que “cuando un ayuntamiento y Otea trabajan juntos, se consiguen éxitos”, y expresó el deseo de que la junta local “siga creciendo, utilizando todas las herramientas que Otea pone a su disposición para consolidar la gastronomía de la zona”.

"Grupo de valientes"

En este aspecto, la alcaldesa de Lena, Gema Álvarez, calificó de “grupo de valientes” a los hosteleros que han impulsado las jornadas y a los doce empresarios del sector que forman ya parte de la junta local de Otea. “Esperamos que ‘Sabores de Otoño’ sea un éxito y sirva para reforzar la unión de la hostelería del concejo”, subrayó.

Por su parte, el presidente de la recién creada junta local de la asociación de hostelería en Lena, Tomás Fernández, subrayó la carga simbólica de esta primera edición de unas jornadas “que son el punto de partida de la junta local de Otea en Lena”. “Afrontamos esta etapa con mucha ilusión y confiamos en que sea el comienzo de algo importante. La gastronomía de Lena merece ser disfrutada: quien la conozca repetirá con gusto y quien no, tiene ahora la oportunidad perfecta para descubrirla”. Fernández agradeció la implicación de los hosteleros porque “en los tiempos que corren, no es fácil hacer esfuerzos como este”.

En el acto de presentación participaron también la concejala de Festejos, Comercio y Hostelería de Lena, Minerva Álvarez y varios miembros de la junta local de Otea.