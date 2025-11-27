Más buses para el campus: Mieres pide al Consorcio de Transportes que haya mejoras en las comunicaciones con Barredo

El Ayuntamiento de Mieres ha pedido en el Consorcio de Transportes de Asturias (CTA) más y mejores conexiones por autobús para el Campus de Barredo, una reivindicación que lleva años sobre la mesa y que esta semana volvió a ser trasladada por la concejala de Desarrollo Urbano Sostenible, Marta Jiménez, en el Consejo de Administración del CTA. Un equipamiento universitario que cada año está consolidándose, con importantes incrementos de matrículas en los últimos ejercicios.

En concreto, Jiménez planteó la necesidad de reforzar el transporte público al Campus de Mieres desde municipios como Avilés, Langreo o Siero, facilitando así las conexiones del alumnado de estos núcleos que acude al Campus de Mieres. "Hablamos del Campus más moderno de Asturias y necesita una mejor conectividad por autobús", señalo la edil, que considera "incomprensible" que se esté reforzando el transporte público con servicios de autobús especiales a multitud de lugares "menos al Campus de Mieres".

Destinos

"Consideramos, efectivamente, que el transporte público es un servicio esencial que tiene que llegar a todos los puntos de Asturias, y así lo defendemos, pero no se entiende que el Campus siga siendo el gran olvidado en materia de mejora de conexiones y transporte", indicó la concejala. Los propios estudiantes han reclamado en más de una ocasión esa mejora del transporte. Hasta Mieres llegan universitarios de toda la región, que en oncasiones se enfrentan a auténticas odiseas para poder cursar sus estudios en Barredo.

En esa línea, Marta Jiménez subrayó que "hace ya más de año y medio que trasladamos por escrito esta petición al Consorcio y este verano volvimos a ponerla sobre la mesa en una reunión del CTA", apuntó la edil. Una petición que se ha vuelto a poner sobre la mesa esta misma semana con el objetivo de dar una solución a esta situación "incomprensible".

Matrícula

Que la Escuela Politécnica de Mieres está en pleno despegue lo evidencian sus cifras. A comienzos de este curso 2025/2026, desde la propia entidad universitaria destacaban el número de matriculaciones nuevas en el campus. Barredo registraba en torno a 150 matriculaciones nuevas en sus Grados, lo que suponía "un incremento del 10 por ciento respecto al año pasado".

De esta forma, este año lectivo, el campus superaba con cierta holgura los 600 estudiantes en este curso 2025-2026, confirmando así la tendencia iniciada un año antes, cuando llegaban al campus mierense un total de 135 alumnos de nueva matriculación.