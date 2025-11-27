El Coro Minero da la nota en Turón: una exposición en el pozo San José celebra sus 75 años de vida

En los programas de formato "talent show", no es extraño escuchar a los jurados hablar del "pelómetro". Ese medidor natural de talento y emociones, que hace que una actuación hace que el vello y la piel se ericen. Una sensación que el Coro Minero de Turón está más que acostumbrado a provocar entre quienes les escuchan. Desde hace tres cuartos de siglo, 75 largos años, la agrupación coral turonesa lleva recorriendo todo el país, buena parte de Europa e incluso alguna incursión en las américas, llevando esa identidad minera y elevando a la máxima potencia ese "pelómetro". Ahora, para conmemorar esas bodas de platino, la agrupación acaba de inaugurar en el pozo San José una exposición sobre su historia.

Visitantes en la inauguración de la muestra. / A. Velasco

La muestra es un pequeño paseo desde los inicios del Coro hasta el momento actual. Incluido el cambio de presidente que se produjo hace poco más de un mes, cuando Nicanor García recogió el testigo de Higinio González. El nuevo presidente señalaba durante la presentación de la exposición, que estará abierta hasta el 11 de enero, que "es casi un milagro que hayamos durado 75 años y que estemos celebrándolo, porque eso significa que hay detrás todo un trabajo increíble de la gente y todo un relevo generacional de unos a otros, dándonos tira".

Emociones

Para Nicanor García, el éxito del Coro Minero de Turón, ahora dirigido por Rebeca Velasco, radica en dos ejes fundamentales. Por un lado "transmitimos la cultura y la tradición minera y todo lo que implica la minería con lo bueno y con lo malo, y lo llevamos desde el Valle de Turón al mundo". Y como segunda clave: el trabajo. "Tenemos éxito porque trabajamos mucho, porque el coro suena bien y, sobre todo, porque conecta con las emociones de la gente y con los sentimientos", explica García, que describe una de las situaciones con las que se encuentran con asiduidad: "Nosotros entramos a cantar en un teatro, y cuando vamos cantando el 'Santa Bárbara', llegamos a oir los sollozos de la gente, que tiene las emociones a flor de piel".

Varios miembros del coro, cantando el 'Santa Bárbara', en el pozo San José. / A. Velasco

Pese a la veteranía de sus miembros, el Coro tiene, a juicio e su presidente "un futuro muy brillante por delante". "Tenemos unos retos para el año que viene buenísimos: vamos a ir a México a cantar cinco días, a Bruselas, a Ponferrada, a Valladolid...", indicó Nicanor García, que agregó que "el coro está muy vivo".

Relevo

Aún así, también lanzó una petición. "Necesitamos relevo generacional, que la gente se anime, no hace falta ser minero, con tener un poco de sentido musical y que le guste, que se anime, que estaremos encantados de contar con gente nueva", señaló.

Por la izquierda, Gustavo Martínez Pañeda, Nicanor García y Manuel Ángel Álvarez, durante el acto. / A. Velasco

En el acto también participó el director de Relaciones Institucionales de Hunosa, Gustavo Martínez Pañeda. La hullera pública colabora desde hace años con el coro, y en el caso de esta exposición también ha aportado no solo el Espacio Cultural del pozo San José, sino también colaboración activa para montarla. "En el momento que nos dijeron que querían hacer aquí una exposición con motivo de sus bodas de platino, no tuvimos duda, somos uno de los principales colaboradores de ellos todos estos últimos años", indicó el responsable de la hullera, para agregar que "estamos encantados y para nosotros es una institución fundamental".

El alcalde de Mieres, Manuel Ángel Álvarez, no quiso perderse tampoco la cita. Como regidor, y también como turonés, dijo estar "orgullosísimo de un coro que llena la historia del valle, que lleva el nombre de nuestro Turón por todos los rincones de España y de fuera de España". Álvarez felicitó "al coro en general, a los coristas que están y a los que faltan", y también agradeció a Hunosa "que se pueda hacer esta exposición en este espacio, que reformaron y que está tan guapo".