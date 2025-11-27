Cristina Cantero, del Museo Etnográfico del Oriente, ya es nueva directora del Museo de la Minería de El Entrego

La historiadora y antropóloga Cristina Cantero, que hasta ahora dirigía el Museo Etnográfico del Oriente, ha sido designada como nueva directora del Museo de la Minería y de la Industria de Asturias (Mumi), ubicado en El Entrego. La consejera de Cultura, Política Llingüística y Deporte, Vanessa Gutiérrez, como presidenta de la fundación Mumi que gestiona las instalaciones, se reunió este jueves con Cantero, que ya se ha incorporado al puesto.

Según explica el Principado, Cantero ha sido la persona elegida "en el proceso de selección abierto para cubrir la vacante que dejó la jubilación de Santiago González Romero, quien dirigió el museo durante 31 años y lideró sus principales líneas de desarrollo". Un proceso que no ha estado exento de polémica, ya que los sindicatos SOMA y CCOO se mostraron en desacuerdo al entender que existieron "irregularidades".

Al proceso concurrieron 44 personas, una cifra que según Cultura "confirma el interés y el prestigio del equipamiento dentro del ámbito patrimonial e industrial". "La amplia y diversa participación de candidaturas refleja la proyección del Mumi como espacio cultural, educativo y turístico de primer orden, inmerso ahora en una nueva etapa orientada a fortalecer su modernización y su difusión", recalcaron desde la Consejería.

Esta renovación, subraya el Principado, "se alinea con otras iniciativas impulsadas recientemente por Cultura para preservar y poner en valor el legado minero, como la creación de la Cátedra de la Cultura Minera en colaboración con la Universidad de Oviedo, orientada a profundizar en la investigación, la memoria histórica y los trabajos para la declaración de la cultura minera como Bien de Interés Cultural (BIC)".

El Museo de la Minería, que abrió en 1994, fue durante muchos años el único recurso turístico existente ligado directamente a la actividad carbonera. Más tarde, en 2013 se incorporó el Ecomuseo del Samuño (del Ayuntamiento de Langreo) y en 2015, el pozo Sotón (Hunosa).

El Mumi llegó en 2007 a superar los 105.000 visitantes, y en 2019, antes de la pandemia, contabilizó 62.000. Desde entonces, las cifras fueron mucho más modestas.

Trayectoria

Cristina Cantero es licenciada en Historia y con formación en Antropología Social y Cultural, especialista en interpretación y gestión del patrimonio. Hasta ahora ejercía como directora técnica del Museo Etnográfico del Oriente de Asturias, en Porrúa (Llanes), donde "lideró una etapa de renovación basada en los principios de la nueva museografía y de la museología crítica".

Cantero es cofundadora de la Asociación Asturiana de Antropología y Patrimonio Etnológico (Asape), ha trabajado en proyectos museológicos y museográficos para distintos equipamientos, además de integrar comités científicos como el de la candidatura de la cultura sidrera asturiana a Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la Unesco.

Además, es autora de diversas publicaciones sobre patrimonio y etnohistoria, y ha redactado documentos estratégicos para la gestión de bienes etnológicos, como el dedicado a hórreos y paneras. También ha colaborado con instituciones de referencia como el Muséu del Pueblu d’Asturies, la Fundación Archivo de Indianos y el Instituto del Patrimonio Cultural de España.

Museo pionero

El Museo de la Minería de El Entrego, inaugurado en 1994, fue uno de los equipamientos pioneros en España dedicados específicamente a la memoria y cultura del trabajo minero e industrial. Su edificio central, presidido por un castillete con jaula, permite a los visitantes acceder a una recreación subterránea de un yacimiento minero, uno de los elementos más emblemáticos del museo. Además, alberga una amplia colección de maquinaria, herramientas, piezas industriales, archivos y fondos documentales que ilustran la evolución del sector minero en Asturias y su impacto social, económico y cultural.