“No podemos esperar más”: Somos Asturies y Compromisu reclaman una obra "inmediata" en el colegio Zurea

La diputada del Grupo Mixto y portavoz de Somos Asturies, Covadonga Tomé, pide “que se ejecute por la vía de urgencia” la obra de reparación de la escuela de Zurea “para que los alumnos y las alumnas puedan volver a la normalidad escolar”. Tomé respalda así una reivindicación trasladada por Compromisu por Lena en el último encuentro mantenido entre esta formación —con cuatro ediles en el Ayuntamiento— y Xune Elipe, representante de Somos Asturies.

Las familias se niegan a llevar a los niños al aulario actual

Las familias de Zurea se negaron la semana pasada a que los alumnos acudieran a clase en el aulario actual. La medida se tomó después de que se desprendiera parte de la cubierta y tras años reclamando actuaciones de mantenimiento.

El aulario de Zurea forma parte del CRA Lena, con cabecera en el colegio de Campomanes. La Consejería de Educación se comprometió a “intentar” abordar la obra por la vía de urgencia.

Tomé pide un compromiso firme

Un “intento” que, para Covadonga Tomé, debe convertirse en un compromiso firme. “Es imprescindible mantener vivas las escuelas rurales en un momento en el que la despoblación de nuestros pueblos es un problema evidente”, subrayó la parlamentaria.

También advirtió que “la solución ofrecida para que los niños y las niñas se trasladen al centro social de la localidad tiene que ser una medida totalmente provisional”.

Proponen habilitar el nuevo centro social

Tomé se refirió a la propuesta de que el Ayuntamiento finalice la actuación de acondicionamiento del nuevo centro social para trasladar allí a los escolares. “Tenemos que hacer el esfuerzo para mantener abiertos los centros educativos de los pueblos; herramientas fundamentales no solo para mantener, sino también para atraer nuevos vecinos”, insistió.

Compromisu alerta de problemas de conciliación

En la misma línea se manifestó la portavoz de Compromisu, Gelos López, quien explicó que “los niños y las niñas de Zurea acuden ahora al colegio de Campomanes. Esto supone un obstáculo para la conciliación de la vida familiar y laboral en el pueblo; por lo que hay que volver a la normalidad con la mayor urgencia posible”.

Los vecinos denuncian abandono y cruce de culpas

La Asociación de Vecinos San Miguel de Zurea ha mostrado su apoyo total a los padres mediante un comunicado en sus redes sociales. En él explican que “durante años se ha estado denunciando el deterioro del edificio de las escuelas” y recuerdan que el mantenimiento corresponde al Ayuntamiento de Lena, mientras que las obras de mayor envergadura son competencia de la Consejería de Educación.

Según la asociación, ha habido reuniones “pasándose la culpa unos a otros”. Señalan que el Ayuntamiento “se escuda en que no tiene capacidad para obras grandes”, mientras que la Consejería “culpa al Ayuntamiento de que no ha habido mantenimiento alguno en el edificio durante años”.