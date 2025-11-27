La Flotilla Global Sumud arriba en Mieres: “No hay plan de paz en Palestina, la gente debe poder volver a casa sin riesgo de ser asesinada"

La Casa de Cultura acogió este jueves la charla “Palestina, Cultura de resistencia”, un acto organizado para analizar la situación en Gaza y el papel de la Flotilla Global Sumud, cuya misión humanitaria fue interceptada por el ejército israelí a principios de este mes de octubre. El encuentro contó con la participación de Manuel García Morales, tripulante de la flotilla, y Lisardo Suárez, responsable de Paz y Solidaridad del PCA.

Querella criminal contra Israel

Durante su intervención, Manuel García explicó que los activistas han presentado una querella criminal contra el Gobierno de Israel ante la Audiencia Nacional por la actuación contra la flotilla, “interceptada en aguas internacionales cuando navegaba de manera legal”.

García detalló que la denuncia incluye delitos de detención ilegal, piratería, torturas, crímenes contra las personas en conflicto armado, delitos de lesa humanidad y genocidio, y que la acción se dirige también contra los responsables militares del asalto.

El tripulante narró que los barcos —unos 60 finalmente, pese a que se aspiraba a reunir un centenar— eran embarcaciones pequeñas, de segunda mano y con difíciles condiciones de navegación, cargadas con alrededor de 700 activistas de 50 países. Aseguró que la flotilla sufrió ataques de drones con “bombas incendiarias y gas” destinados, dijo, a disuadir y forzar la detención.

Parte de la flotilla. / E. P.

“No hay plan de paz; el único punto acordado es un alto el fuego que no se está cumpliendo”

Más allá del relato del asalto, García centró gran parte de su intervención en el contexto político actual. Señaló que “no existe un plan de paz real”, ya que el proyecto presentado por Estados Unidos no ha sido desarrollado y no cuenta con la aprobación palestina.

“Lo único que hay por escrito es un primer punto: un alto el fuego. Y no se está cumpliendo desde el primer día”, denunció. Según explicó, las fuerzas israelíes continúan operando “detrás de la línea amarilla”, impidiendo el regreso de la población desplazada y destruyendo edificios en zonas que, afirmó, deberían estar protegidas por la tregua.

García reclamó que “la gente tiene que poder volver a sus casas sin miedo a ser asesinada”.

Solo llega el 40% de la ayuda humanitaria

Otro de los puntos que subrayó el activista fue la situación humanitaria:“Solo está entrando en Gaza alrededor del 40% de la ayuda prevista, y eso en los mejores días”, afirmó. Señaló que el cruce de Rafah continúa cerrado y que únicamente funcionan tres accesos desde Israel, insuficientes para cubrir las necesidades básicas de la población.

“La gente pasa hambre, vive en tiendas improvisadas y las condiciones son catastróficas”, comentó, mencionando también inundaciones recientes que han empeorado la situación de miles de familias desplazadas.

Un llamamiento a la movilización

Por su parte, Lisardo Suárez, del PCA, hizo un llamamiento a la participación ciudadana en la manifestación de solidaridad con Palestina convocada para el 29 de noviembre en Gijón, a las 17.30 horas, en la Plaza del Humedal.

Suárez recordó que el conflicto “no comenzó hace dos años, si no hace 78”. Denunció la ocupación israelí sobre territorio palestino. Subrayó también el impacto psicológico de la guerra, especialmente sobre la infancia: “Se habla de los muertos, pero muy poco de los daños psicológicos que sufren los niños palestinos”.

Una charla centrada en la resistencia y la solidaridad

El acto, enmarcado en la idea de una “cultura de resistencia”, buscó reforzar el apoyo internacional a Palestina y divulgar el trabajo de organizaciones civiles que intentan hacer llegar ayuda humanitaria pese al bloqueo.

García concluyó que la situación requiere “más solidaridad y presión internacional” para garantizar que se respeten los acuerdos y se abra un camino hacia una paz efectiva.