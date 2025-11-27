Mieres, con la "Salú mental": gala solidaria este viernes en el Teodoro Cuesta

Mieres está por la "Salú mental". Organizada por Banksy Astur, junto a la Asociación Abrazos Verdes, este viernes a las 19.30 se celebrará en el auditorio Teodoro Cuesta una gala solidaria que contará con actuaciones musicales de primer nivel. La entrada-donativo es de 12 euros.

Las actuaciones previstas son las del grupo "Vodoo Grass", Mapi Quintana, el dúo "Silvidos y Gemidos" y el teatro de improvisación de "Trivilorio Impro". La presentadora será Arantxa Nieto. Hay también entradas de "fila cero".

El dinero recaudado será empleado por la Asociación Brazos Verdes para acompañar a personas afectadas por el suicidio, especialmente en el entorno de las víctimas, apoyando su proceso de duelo. El objetivo de la organización es disponer de una oficina propia, con psicólogos y trabajadores sociales, así como realizar charlas de visibilización y concienciación en centros educativos.

El cartel de la gala. / LNE

En el acto también se presentará el calendario solidario 2026 de Bansky Astur. Un proyecto solidario que mira atento a las necesidades de la salud mental, que empezó con humor y que cada vez suma más compromiso. Es la iniciativa de Fernando Argüelles, que se dio a conocer con sus ironías sobre la toponimia regional –toda Asturias recuerda su "Turón de Suchard", o "Tiuya, mía, cabecina y gol", "En busca de L.luarca perdida" o "Perlora la exploradora"– lo que le valió la identificación como el BanksyAstur.