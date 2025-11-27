Más de mil niños, a la carrera en Mieres: los peques del Caudal participan en el multitudinario cross escolar

Suena el silbato. Y Laura sale lanzada. Junto a ella, otra veintena de niñas de los diferentes colegios de la comarca del Caudal. Participan en una de las carreras que la mañana de este jueves se disputaron en el estadio Hermanos Antuña de Mieres. Es su primera vez sobre el tartán, pero más allá de resultados, a ilusión no le gana nadie. De hecho, a ninguno de los mil pequeños que participaron en el cross escolar organizado por el Club Atletismo Mieres y el Patronato Municipal de Deportes, se le podía vencer en ilusión.

La prueba formaba parte de los Juegos Escolares del Principado de Asturias. Pero pese a ello, no se buscaba fomentar en los alumnos esa sensación de competición. Jonathan Gutiérrez es profesor de Educación Física en el colegio Liceo Mierense. Explica que "esta es una actividad en la que buscamos convivir con otros colegios y que los niños y las niñas hagan deporte fuera de la escuela". El docente afirma que este tipo de actividades suponen una creación de hábitos deportivos para los pequeños.

Alumnos del colegio Liceo Mierense siguen la competición. / A. Velasco

"A los peques les encanta venir a esta actividad, porque salen del colegio, disfrutan de una instalación tan buena como el Hermanos Antuña, y si además acompaña el tiempo como es el caso, tenemos la forma perfecta de crear esos hábitos deportivos y que se relaciones con compañeros de otros centros", subrayó el profesor.

La organización

Roberto Gutiérrez es el actual presidente del Club Atletismo Mieres, que se encargó de la organización de la prueba. "Ya son varios años haciéndolo, y la verdad es que es un placer poder trabajar de forma altruista para los niños, nosotros somos un club sin ánimo de lucro, y esta es un poco nuestra filosofía", explica. Gutiérrez detalla que el Cross celebrado este jueves será el primero de los tres que organicen a lo largo del curso. "Vienen unos mil niños de todos los centros de la comarca del Caudal, y este año tenemos la suerte de que la Federación confiase en nosotros para celebrar las finales regionales de estos juegos escolares", señalaba.

Alumnos siguiendo desde la grada una de las carreras. / A. Velasco

En la línea de lo que expresaban los docentes, Roberto Gutiérrez también ve la prueba, pese a ser de alguna forma competitiva, como una jornada diferente y para inculcar valores. "El atletismo es un deporte que va de eso, de compartir, y la jornada de hoy es un un día de fiesta, de compañerismo, de reencuentro y de reunir a todos estos jóvenes, promocionar el deporte y que sea todo muy saludable", indicó el responsable del club Mierense, que también es maestro en el colegio Llerón Clarín.

Diversión

Aprovechó además Gutiérrez para agradecer a los colegios, pero también a los voluntarios del club deportivo. "Funcionamos con voluntarios, y es de elogiar todos a todos los socios y socias que han venido a echar una mano con esto", dijo.

Los pequeños, mientras tanto, se divertían en la grada del estadio. Cuando les tocaba correr, ponían todo su empeño sobre el tartán del Hermanos Antuña. Pero cuando no era su turno, aprovechaban para animar a sus compañeros. Porque aunque el deporte en muchas ocasiones solo se centra en la competición, no deja de ser una de las mejores herramientas para unir. Y en Mieres, todos se unieron a zancadas.