El Montepío se suma a la oleada de apoyos a la Brigada de Salvamento Minero: "La situación es lamentable"

La oleada de apoyos que la Brigada de Salvamento Minero está recibiendo estos días ha sumado un nuevo aliado a su causa, instando a Hunosa a lograr un acuerdo que no suponga el cierre de tan emblemática unidad. El Montepío de la Minería Asturiana ha querido respaldar a los sindicatos mineros, socios protectores de la mutualidad, "en las acciones desplegadas para la defensa de la Brigada Central de Salvamento Minero (BCSM), hoy incomprensiblemente en riesgo, pese a ser una unidad emblemática y fundamental para los servicios de Emergencia de nuestro país".

Desde la entidad que presidente Armando Fernández Natal, indicaron que la Brigada ha demostrado su importancia "durante décadas con su continua actividad rescatista en la historia minera asturiana y con su participación clave en operaciones de enorme trascendencia a nivel regional, nacional e internacional, incluso más allá de su ámbito minero, poniendo en valor su especialidad y singularidad en intervenciones subterráneas en situaciones límite".

Desaparición

"A pesar de su historial y de sus múltiples reconocimientos, la situación actual de la Brigada nos parece lamentable y profundamente preocupante", aseguraron las fuentes del Montepío, que indicaron que "como entidad representativa de la gran familia minera asturiana y como actores comprometidos con la puesta en valor del patrimonio y la cultura minera, no podemos mantenernos impasibles ante un escenario que podría abocar a la desaparición de la Brigada".

Así, mandaron un mensaje claro e inequívoco: "Exigimos un compromiso firme con el cumplimiento de los acuerdos socioeconómicos firmados, así como con los distintos compromisos de presente y futuro ya suscritos, que deben garantizar su funcionamiento, cumpliendo a su vez con la creación de Centro Nacional de Rescates en el Pozo Santiago de Hunosa".

Error

Los portavoces de la mutualidad señalaron que "abocar a la Brigada a su desaparición sería un error enorme, no solo para la minería en Asturias (más allá del carbón), sino también para los dispositivos de emergencia global a nivel regional, nacional y europeo". "Su especialidad atesora un conocimiento que hoy es irremplazable, como han demostrado en intervenciones de gran trascendencia, entre ellas el rescate del niño Julen en Málaga, el incendio del vertedero de Cogersa en Asturias, rescates en simas y en montaña, o su participación en catástrofes mineras en México (Pasta Cochos) o en el Eurotúnel, túnel del Gotardo, minas en Polonia o Chile…", detallaron desde el Montepío.

Mencionaron además que "sirva como ejemplo reciente la llamada urgente a su intervención en el accidente minero de Vega de Rengos (con dos fallecidos), donde el personal adscrito a la Brigada volvió a demostrar que están hechos de otra pasta, encarnando la mejor solidaridad de nuestra alma minera". Un servicio que realizaron pese a que sus 19 miembros ya habían presentado su dimisión en bloque, un cese que se concretará el próximo 7 de diciembre.

Por último, el Montepío reiteró su "respaldo a las acciones emprendidas por nuestros Socios Protectores, junto a los que pedimos un futuro estable y garantizado para nuestra Brigada Central de Salvamento Minero de Asturias, un emblema real de la España solidaria que actúa y que nos hace mejores".