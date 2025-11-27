Nuevos artistas para el aniversario de los "Gaiteros del carbón": estas son las actuaciones ya confirmadas
El concierto del 10 de enero contará con Hevia, Xune Elipe y Marisa Valle Roso, que se unen a "Nuberu" y "Celtas Cortos"
L. Díaz
Los "Gaiteros del Carbón", el grupo de jóvenes músicos impulsado por Pablo Carrera y Nico Iglesias, cumplen diez años este próximo año. Lo harán con un gran concierto, el próximo 10 de enero en el teatro José León Delestal de La Felguera, al que no paran de sumarse bandas amigas. Primero fueron los "Celtas Cortos", grupo con el que los "Gaiteros del Carbón" debutaron en un gran concierto. Luego se sumó "Nuberu", otro de los emblemas de la música de las Cuencas.
Tres nuevos artistas han confirmado su presencia en los últimos días. Se trata de Marisa Valle Roso, de Xune Elipe (de "Dixebra") y finalmente, del gaitero Hevia, autor de algunos de los grandes éxitos internacionales de la música asturiana.
Además, las entradas para poder acudir al concierto ya están a la venta, a través de la página web de "Gaiteros del Carbón".
Para impulsar su décimo aniversario, la banda abrió un proceso de micromecenazgo en la plataforma Verkami, con el que están a punto de llegar a 5.000 euros de recaudación.
Historia
La primera actuación de los gaiteros fue en la Cabalgata de Laviana en 2016, casi por casualidad. Se quería hacer un homenaje al pozo Carrio, recién cerrado, y se buscaban figurantes para ir de mineros. Pablo Carrera señalaba que "una cosa llevó a la otra, y los chavales de la escuela de música de Carrera acabaron desfilando, de mineros, pero también tocando. Desde ahí, ha sido un no parar, con actuaciones constantes", algunas con artistas como "Celtas Cortos", "Dixebra", Marisa Valle Roso o "Los Berrones".
Además del concierto, se quiere impulsar una exposición con fotos, vídeos, la evolución de la indumentaria... Los "Gaiteros del Carbón" no paran por su décimo aniversario.
