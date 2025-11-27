Los "olfateadores" de Langreo señalan ya al culpable de los malos olores en La Felguera: la empresa Naeco Recycling de Valnalón

Los "olfalteadores" contratados por el Ayuntamiento de Langreo para tener "cobertura legal y científica" en la lucha contra los malos olores que padece La Felguera desde hace año y medio ya han señalado a un culpable. No hay sorpresas. La empresa de reciclaje ubicada en Valnalón de la que se sospechaba desde un principio es señalada ahora con nombre y apellidos: "Es la empresa Naeco Recycling", que inició su actividad bajo la denominación "Polinext".

Ahora, el Ayuntamiento de Langreo exigirá de inmediato una serie de "medidas correctoras" para que los hedores no sigan siendo la norma habitual en el centro de La Felguera. En caso de que no se lleven a cabo de forma inmediata, no se descarta cualquier tipo de sanción administrativa: "No descartamos nada", recalcó el concejal de Urbanismo, Medio Ambiente, Empleo, Promoción Económica y Comercio, José Antonio Cases. En la presentación de las conclusiones del informe técnico de los "olfateadores", realizado por la empresa Suez Smart Enviromental Solutions Spain, Cases estuvo acompañado del alcalde de Langreo, Roberto García, y de la técnica de Medio Ambiente en el Ayuntamiento, Asunción Noval.

Desde 2024

Desde el primer momento las sospechas recayeron en la empresa Naeco Recycling. Tal y como explicó el Alcalde, en verano de 2024 se inició, en conversaciones con la firma, un "expediente de medidas correctoras", en el que se exigía soluciones para "eliminar los olores derivados de su actividad en Valnalón, que venían afectando a la población de La Felguera, generando numerosas quejas y denuncias". Si bien inicialmente ejecutó algunas de estas medidas, más adelante su actitud cambió y rechazó seguir implementando nuevas soluciones, aduciendo, según el Ayuntamiento, "que no se reconocía como entidad responsable de las molestias por olores que supuestamente afectan a los vecinos del centro de La Felguera". Roberto García subrayó que la empresa se desentendió de sus responsabilidades y que se plantó ante el Consistorio, aduciendo que "no existían pruebas objetivas que identificasen la fuente de los problemas".

Casi mil muestras

Fue en ese momento cuando el Ayuntamiento decidió, para tener "todas las garantías jurídicas y científicas" la contratación de los "olfateadores". Un tipo de estudios, avalados por la normativa Europea, que certificasen el origen de los "inaguantables hedores". Así, tal y como subrayó Asunción Noval, se llevaron a cabo informes en 16 puntos distintos de La Felguera y Lada, en 60 ocasiones en cada uno de ellos. Es decir, se realizaron 960 informes olfatométricos. El 23,1% dio positivo "en olor a residuos plásticos", siendo las horas en las que prácticamente siempre olía mal "la primera hora de la mañana" y "las primeras horas de la noche". El trabajo de campo se llevó a cabo en calles como la Melquidades Álvarez, Francisco Ferrer, Alfonso Argüelles, Julián Duro, Jesús F. Duro, Baldomero Alonso, Celestino Cabeza, Gregorio Aurre o el parque Dolores F. Duro.

El informe certifica que el olor procedía de Valnalón, siendo "la única empresa que trabaja y genera este tipo de residuos" plásticos la citada "Naeco Recycling". Así, subrayaron García y Cases, "el estudio constata documentalmente, de forma objetiva y conforme a procedimiento homologado, lo que los vecinos de Langreo ya conocían". Ahora, añadieron, el Ayuntamiento cuenta con "garantías jurídicas" para exigir formalmente a la empresa que se tomen medidas correctoras.

Medidas

¿Cuáles deben ser esas medidas? Son varias, a tomar principalmente en la zona de almacenamiento, lavado de plásticos, la de aguas residuales y la de lodos. Limitación del almacenamiento, ventilación forzada hacia sistemas de tratamiento del aire (biofiltros), pavimentación adecuada, un circuito cerrado de agua, control de la temperatura, tratamiento de los residuos, lavadores de gases... Son numerosas las medidas a tener en cuenta. En caso de no llevarlas a cabo, el Ayuntamiento no descarta tomar medidas sancionadoras, dado el "perjuicio a los vecinos, que llevan soportando estos olores mucho tiempo", recalcó el Alcalde.

Principado

El Consistorio también pedirá al Principado que actúe en el problema, obligando a la empresa a superar un trámite de Autorización Ambiental Integrada, mucho más exhaustivo que el que pasó cuando abrió su actividad en 2019 (entonces se limitó a cumplir el reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas, que es el mismo, por ejemplo que debe cumplir un bar o una pequeña empresa). "Desde que abrió muchas cosas han cambiado", afirmó José Antonio Cases. "Su volumen de actividad ha crecido mucho, y además, en ningún momento se tuvo en cuenta el problema de los olores. Pondremos en conocimiento del Principado" el informe para que "la empresa tenga que superar los trámites ambientales" que sean necesarios.