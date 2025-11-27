El PSOE plantea soluciones a los vertidos y basureros piratas en Mieres: esta es la propuesta

El grupo municipal socialista de Mieres llevará al próximo Pleno una moción en la que solicitará al gobierno local de IU la implantación de un punto limpio móvil en la zona sur del concejo, "con el objetivo de facilitar el reciclaje y evitar la proliferación de vertidos incontrolados". La propuesta surge, según el PSOE, "ante las crecientes dificultades que encuentran muchos vecinos para desplazarse hasta el punto limpio fijo del polígono de La Fábrica".

Los socialistas denuncian que en varias zonas del municipio se acumulan, junto a los contenedores, residuos que deberían depositarse en instalaciones especializadas. Se refieren a pequeños electrodomésticos, muebles o material informático. Una situación que atribuyen" a la falta de accesibilidad al servicio actual, especialmente para personas mayores o sin vehículo propio".

Vertederos piratas

A este problema se suma, según la moción, la aparición de vertederos piratas generados por el traslado de enseres de un punto a otro del concejo, lo que afecta “gravemente al paisaje, la salubridad y la imagen del municipio”. Para el PSOE, la implantación de un punto limpio móvil contribuiría a frenar estas prácticas y a mejorar la gestión de residuos.

El grupo municipal subraya que Cogersa ya ofrece este servicio en otros concejos asturianos, como Cangas del Narcea o Colunga, incluso en aquellos que cuentan con punto limpio fijo. Esto demuestra, señalan, que ambos equipamientos pueden coexistir y garantizar una mayor accesibilidad al reciclaje.

La propuesta

La moción plantea cuatro acuerdos concretos. Para empezar, que el Ayuntamiento de Mieres solicite formalmente a Cogersa la puesta en marcha del servicio de punto limpio móvil en la zona sur del concejo. Asimismo, el PSOE pide que se fije un calendario periódico de visitas para garantizar su funcionamiento regular. La propuesta incluye también la realización de una campaña informativa dirigida a la ciudadanía, en la que se detallen los tipos de residuos que podrán depositarse y los horarios del servicio. Por último, los socialistas reclaman que el Ayuntamiento evalúe el impacto de la implantación del punto limpio móvil, con el fin de ajustar su frecuencia y ubicación según las necesidades que se detecten tras los primeros meses de funcionamiento.