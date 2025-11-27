El testimonio de una víctima de los hurtos de la empleada de ayuda a domicilio: “No me di cuenta hasta que vino la Policía; no me podía imaginar que alguien se hubiese llevado joyas de mi propia casa”

“Cuando llegaron los policías y me empezaron a hacer preguntas no me podía imaginar que alguien se hubiese llevado joyas de mi propia casa”, asegura una de las víctimas de la mujer que trabajaba como empleada del hogar y auxiliar de ayuda a domicilio y que fue detenida en Langreo como presunta autora de múltiples hurtos cometidos en las viviendas. “Al decirme los agentes que mirase a ver si echaba algo en falta en casa fui corriendo al joyero y ya vi que no estaban una pulsera, unos pendientes, un anillo… Seguí mirando en otros sitios y no estaban las piezas de oro que tenía. Entonces me di cuenta”, prosigue su relato.

La Policía Nacional logró esclarecer hurtos en once domicilios y solicitó la colaboración de los vecinos de La Felguera y Sama de Langreo que reciben servicios de asistencia domiciliaria y que sospechen haber sufrido sustracciones. La detenida, tras ser arrestada cuando se disponía a acceder a una de las casas donde prestaba servicio, reconoció los hechos, y apuntó a otros seis domicilios más en los que había sustraído joyas.

Los investigadores estiman que, entre julio y octubre, la empleada del hogar se hizo con joyas por un valor aproximado de 22.000 euros. Las personas afectadas eran principalmente de avanzada edad y con dependencia.

“Por casa han pasado muchas auxiliares de ayuda a domicilio en los últimos años, hacían bien su trabajo y confías”, indica la afectada, que ha recuperado parte de las joyas, pero otras no. Varias de esas alhajas, con “mucho valor sentimental”, las tiene, de nuevo, en su poder. Ahora, con el impacto del robo, tiene hasta problemas para conciliar el sueño, afirma.

Investigación iniciada en septiembre

Estas joyas las identificó en la Comisaría de Policía de Langreo. “Rebuscó hasta entre la ropa para encontrar dinero”, señala sobre la presunta autora del hurto, que llevaba poco tiempo acudiendo al domicilio. Los agentes habían comenzado la investigación a principios de septiembre. La Brigada Local de Policía Judicial detectó que una mujer realizaba numerosas ventas de joyas de procedencia desconocida.

Sospechó sobre un supuesto origen ilícito al tener las alhajas vendidas, entre las que se encontraban cadenas, anillos, pendientes, esclavas y otros objetos de valor, inscripciones y estilos muy diversos, sin ningún elemento común que justificara su posesión. Se identificó a la mujer que realizaba las transacciones, que carecía de antecedentes.

Los indicios apuntaban a que podía dedicarse a la receptación o estar sustrayendo los objetos. El siguiente paso fue comprobar su situación laboral y descubrieron que desde julio trabajaba para una empresa dedicada a la asistencia domiciliaria a personas mayores y dependientes.

Los policías contactaron entonces con los usuarios del servicio de ayuda a domicilio. Varios de ellos reconocieron como propias algunas de las joyas vendidas, manifestando sorpresa al no haberse dado cuenta de la sustracción. Tras la detención el pasado 7 de noviembre, la sospechosa entregó a los agentes diversos artículos que ocultaba en su vivienda.

Vulnerabilidad

La gravedad de los hechos, destaca la Policía Nacional, se ve incrementada por la situación de vulnerabilidad de las víctimas, que requerían atención domiciliaria y habían depositado su confianza en la autora, quien se aprovechaba de dicha relación para cometer los hurtos. Tras la instrucción del atestado y comunicar los hechos al Juzgado de Instrucción de Guardia de Langreo, y dado que la detenida reconoció los hechos y entregó efectos sustraídos, quedó en libertad a la espera de la decisión judicial.

Las joyas recuperadas se encuentran expuestas para su identificación en la Comisaría de Policía Nacional de Langreo-San Martín del Rey Aurelio, ubicada en la calle Conde Sizzo de La Felguera, de lunes a viernes en horario de 10.00 a 13.00 horas y de 17.00 a 20.00 horas.