Intentan asaltar una tienda y la Policía Nacional los pilla "in fraganti": detenidos dos "cacos" en Langreo

Jueves de madrugada en La Felguera, es aproximadamente la una. La Policía Nacional de Langreo recibe un aviso: hay dos personas que están intentando entrar en una perfumería, en la calle Celestino Cabeza. De forma inmediata, una patrulla se desplazó hasta la zona. En ese momento estaban intentando romper el cristal por el método del "alcantarillazo". No lograron entrar en la tienda. Nada más ver a la Policía, los "cacos", sorprendidos in fraganti, se dieron a la fuga.

Comenzó entonces una persecución por varias calles de La Felguera. Finalmente, en el entorno de Langreo Centro, a la altura de la calle Teyerona, lograron arrinconar a los dos sospechosos. Allí mismo fueron detenidos.

Uno de los arrestados cuenta con antecedentes, ya había sido detenido por hechos similares, robos por el método del alcantarillazo en Langreo.

Más operaciones

El pasado viernes 21, la Policía Nacional detenía a una empleada de ayuda a domicilio en Langreo por robar joyas en al menos seis domicilios. Objetos valorados en unos 22.000 euros. Todavía se investiga si actuó en más hogares, haciéndose valer de la confianza de sus víctimas.

Precisamente una de ellas relataba a LA NUEVA ESPAÑA que solo se percató del robo una vez que la Policía habló con ella. “Al decirme los agentes que mirase a ver si echaba algo en falta en casa fui corriendo al joyero y ya vi que no estaban una pulsera, unos pendientes, un anillo… Seguí mirando en otros sitios y no estaban las piezas de oro que tenía. Entonces me di cuenta”, explicaba.

"La siembra"

Este mismo mes de noviembre, también en Langreo, la Policía Nacional arrestaba a tres personas que formaban parte de un grupo organizado dedicado a robar a clientes de entidades bancarias, en su mayoría gente de avanzada edad, en distintas zonas del país, usando para ello el método de la "siembra".

El modus operandi del grupo consistía en vigilar a los clientes dentro de las entidades bancarias para seleccionar a sus víctimas, normalmente personas de avanzada edad. "Uno de los miembros 'ceba' a la víctima arrojando billetes al suelo para distraerla, mientras otro aprovecha para sustraer el dinero recién retirado, entregándolo después a un tercero que huye por otra ruta", relató la Policía. En otros casos, seguían a la víctima en su vehículo, pinchando una rueda para provocar que se detuviera y aprovechar el descuido para robar el bolso o el dinero.