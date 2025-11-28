Cuentos para enarbolar la figura de la mujer

Reivindicar la figura de la mujer. Con este objetivo se celebra una nueva gala de entrega y fallo de los premios del Certamen Internacional de Relatos Cortos "Filando Cuentos de Mujer", organizado por el colectivo sociocultural "Les Filanderes". Será hoy, a las 19.30 horas, en LangreHotel, y servirá para poner el broche de oro a una cita con más de veinte años de hsitoria.

Las mujeres del colectivo han recibido alrededor de 200 originales. Como en anteriores ediciones, la participación procede de distintos lugares: España es uno, aunque también existen países extranjeros, principalmente de habla hispana. Todos los relatos, eso sí, contribuyen al mismo propósito: reafimar la figura de la mujer y tratar su sentir, su trabajo, sus pensamientos, sus preocupaciones y, en definitiva, todo lo que se relaciona con ella.

Asistentes a la última gala celebrada en LangreHotel / Juan C.Rodriguez

El jurado de esta edición del concurso está formado por: Luis Benito García Álvarez, director de la Cátedra de la Sidra de la Universidad de Oviedo; Araceli Fernández Rojo, encargada de la Biblioteca de Riaño; Pilar Cartón Álvarez, catedrática de Literatura Española con máster universitario en estudios de género; Concha Cartón Álvarez, catedrática de Literatura Española con más universitario en estudios de género; y Tomás Aramburu Melero, jefe del departamento de Filosofía del Instituto de Enseñanza Secundaria de La Quintana de Ciaño.

Ludy González, presidenta de "Les Filanderes" / Cedida a LNE

En la entrega de premios se otorgarán dos galardones, valorados en 1.700 y 600 euros y dos accésit que suponen publicación y diploma. Por otro lado, como en cada edición de "Filando Cuentos de Mujer", se editará un libro con los relatos seleccionados por el certamen en el que también se incluirán opiniones de los originales presentados.

En el día de hoy, además, actuará el Coro de Voces Blancas. Entre los espectadores de la gala habrá representantes del tejido político y empresarial del concejo de Langreo. Además, acompañará a "Les Filanderes" Vanesa Fernández, directora general de Igualdad.