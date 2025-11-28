Diez días de fabada "non stop" en La Felguera: las jornadas gastronómicas contarán con 16 restaurantes

Langreo rendirá durante diez días tributo al santo y seña de la gastronomía asturiana. La Felguera celebrará del 4 al 14 de diciembre las XLVJornadas Gastronómicas "Su Excelencia La Fabada", Fiesta de Interés Turístico Regional. Un total de 16 establecimientos hosteleros servirán el tradicional plato.

Pregonero de excepción

Las actividades de la fiesta culinaria comenzarán el viernes 5 de diciembre a las 20.00 horas en el Teatro José León Delestal. El cocinero Marcos Morán, de Casa Gerardo (Prendes), será el encargado de ofrecer el pregón en un acto que contará con la Banda de Gaitas de Llangréu y el gaitero Daniel Meré (miembro de la Banda de Gaitas de Corvera y director de la Banda de Gaitas Cabu Peñes de Gozón).

Ese mismo día se inaugurará en las calles de La Felguera la exposición de fotos "Su Excelencia La Fabada", realizada en colaboración con la asociación Asemeyando.

El domingo 7 de diciembre se celebrará el tradicional concurso de fabada. Será en una carpa en el parque Dolores F. Duro a partir de las 11.00 horas. En el parque habrá además mercado de artesanía y productos asturianos del 6 al 8 de diciembre.

El concurso de fabada del pasado año. / David Orihuela

Uno de los puntos fuertes del programa será el penúltimo día, el sábado 13 de diciembre, cuando el salón de actos de la Sociedad de Festejos San Pedro de La Felguera acoja la presentación de la cofradía gastronómica "Su Excelencia La Fabada".

Las jornadas contarán con sesiones vermú y pasacalles a cargo de "Gaiteros del Carbón", "Bandina Los Asturianos de Riañu" y "Bandina Trisquel", cerrando el festival el domingo 14 con el concierto de la Banda de Música de Langreo.

Participantes

Los restaurantes que participan son: Sidrería Cantábrico, Parrilla Viejo, Casa Arca, Sidrería Olimar, Sidrería La Pomar, Sidrería El Escalón, Casa Adela, Restaurante Exencia, y las sidrerías Cantábrico, La Faya, Las Dos Vías, San Pedro, Mamba Gastrobar, Palacio de las Nieves, La Cantina del Tiempo y El Parque, además de Casa Vene.

Las jornadas, organizadas por la Sociedad de Festejos "San Pedro" de La Felguera y el Ayuntamiento de Langreo, cuentan con la colaboración de múltiples entidades como Caja Rural de Asturias, OTEA, Asturianos por la Nueva Cocina y ACONAN.