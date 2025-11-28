Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La iluminación y los mercadillos encienden la magia de la Navidad en San Martín del Rey Aurelio

Blimea encenderá las luces el día 5, Sotrondio el 6 y El Entrego, el 13 de diciembre

Iluminación en unas pasadas navidades en Sotrondio.

Iluminación en unas pasadas navidades en Sotrondio. / FERNANDO RODRIGUEZ

L. Díaz

Sotrondio

San Martín del Rey Aurelio ultima los detalles para dar la bienvenida a la Navidad, con un programa de actividades organizado por el Ayuntamiento junto a varias asociaciones culturales, vecinales y de fiestas del municipio. Los actos comenzarán con el encendido del alumbrado y culminarán en enero con la celebración de las tradicionales cabalgatas de Reyes.

Blimea será la primera localidad en encender las luces, el próximo viernes 5 de diciembre, coincidiendo con la celebración de las fiestas gastronómicas de Los Pimientos. Al día siguiente, sábado 6, le tocará el turno a Sotrondio, y en tercer lugar, el sábado 13 de diciembre, se inaugurará el alumbrado en El Entrego y también en La Invernal.

Mercadillos

El mismo día que todas estas localidades encienden las luces de la Navidad, se celebrarán en cada una de ellas el tradicional mercadillo, con variedad de puestos para animar a las compras navideñas, excepto en Blimea, donde el mercado se instalará el domingo 7 de diciembre.

Por otro lado, el Centro Social de La Cerezal dará la bienvenida a la Navidad el 13 de diciembre, con el alumbrado navideño, un concurso de casadielles y chocolatada gratis.

Más actividades

Desde el Ayuntamiento, a través de la Concejalía de Cultura, se están ultimando la organización de campamentos urbanos de Navidad, para conciliar la vida familiar y laboral durante las vacaciones escolares y las Campanadas en Familia, con el cocinero Christian González, el día 28 de diciembre, junto con el tren de la Navidad, ese mismo día.

Noticias relacionadas y más

El programa contempla también la representación del musical "Aladín", en el Teatro Municipal, el 20 de diciembre, a las 18.30 horas, entre otras sorpresas hasta la celebración de las cabalgatas de Reyes.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Rally nocturno (e ilegal) en la nieve, los vecinos alertan de carreras clandestinas en la urbanización de la estación de Pajares: 'Un día puede haber una desgracia
  2. Los sindicatos, tras la renuncia de los 19 integrantes de la Brigada Minera: 'Hunosa debe actuar con urgencia antes de que la situación sea irreversible
  3. Los fundadores de la empresa mierense de autobuses Pullmans Llaneza, pionera del 'Paraíso Natural', excluidos del homenaje del aniversario de la marca: 'Nos han dejado de lado
  4. Sin acuerdo con la Brigada Minera: dejará de funcionar el 8 de diciembre, los rescatadores se plantan ante 'la falta de propuestas' de Hunosa
  5. Cinco años de trabajos y 14 millones de inversión: concluye la transformación de la histórica subestación eléctrica de Santa Cruz, en Mieres
  6. Los 'olfateadores' de Langreo señalan ya al culpable de los malos olores en La Felguera: la empresa Naeco Recycling de Valnalón
  7. El inicio de la temporada de esquí en Asturias se retrasa (y podría ir para largo): estas son las razones
  8. Una senda de siete kilómetros cerca del límite con San Martín: así es la ruta que habilitará Langreo con fondos europeos

La iluminación y los mercadillos encienden la magia de la Navidad en San Martín del Rey Aurelio

La iluminación y los mercadillos encienden la magia de la Navidad en San Martín del Rey Aurelio

Los "olfateadores" de Langreo señalan ya al culpable de los malos olores en La Felguera: la empresa Naeco Recycling de Valnalón

Los "olfateadores" de Langreo señalan ya al culpable de los malos olores en La Felguera: la empresa Naeco Recycling de Valnalón

Helicópteros y trabajos "complejos" en alta montaña: la línea de alta tensión Lada-Velilla estará desmantelada en un año

Helicópteros y trabajos "complejos" en alta montaña: la línea de alta tensión Lada-Velilla estará desmantelada en un año

El Langreo mide su reacción ante uno de los favoritos al ascenso: “Estamos con confianza después de este espaldarazo”

El Langreo mide su reacción ante uno de los favoritos al ascenso: “Estamos con confianza después de este espaldarazo”

El lobo, de paseo por Felechosa, en Aller: los vecinos espantan al animal en pleno pueblo

El lobo, de paseo por Felechosa, en Aller: los vecinos espantan al animal en pleno pueblo

Santa Bárbara, en las ondas: Luis del Olmo toma el relevo de José María García como pregonero de la fiesta minera de Mieres

Santa Bárbara, en las ondas: Luis del Olmo toma el relevo de José María García como pregonero de la fiesta minera de Mieres

Santa Cruz deja atrás tras décadas de ruidos y molestias ambientales en Mieres: la nueva subestación recibe el aplauso vecinal

Santa Cruz deja atrás tras décadas de ruidos y molestias ambientales en Mieres: la nueva subestación recibe el aplauso vecinal

Lena rinde homenaje a la tradición con sus I Jornadas de Sabores de Otoño

Tracking Pixel Contents