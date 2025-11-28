La iluminación y los mercadillos encienden la magia de la Navidad en San Martín del Rey Aurelio

San Martín del Rey Aurelio ultima los detalles para dar la bienvenida a la Navidad, con un programa de actividades organizado por el Ayuntamiento junto a varias asociaciones culturales, vecinales y de fiestas del municipio. Los actos comenzarán con el encendido del alumbrado y culminarán en enero con la celebración de las tradicionales cabalgatas de Reyes.

Blimea será la primera localidad en encender las luces, el próximo viernes 5 de diciembre, coincidiendo con la celebración de las fiestas gastronómicas de Los Pimientos. Al día siguiente, sábado 6, le tocará el turno a Sotrondio, y en tercer lugar, el sábado 13 de diciembre, se inaugurará el alumbrado en El Entrego y también en La Invernal.

Mercadillos

El mismo día que todas estas localidades encienden las luces de la Navidad, se celebrarán en cada una de ellas el tradicional mercadillo, con variedad de puestos para animar a las compras navideñas, excepto en Blimea, donde el mercado se instalará el domingo 7 de diciembre.

Por otro lado, el Centro Social de La Cerezal dará la bienvenida a la Navidad el 13 de diciembre, con el alumbrado navideño, un concurso de casadielles y chocolatada gratis.

Más actividades

Desde el Ayuntamiento, a través de la Concejalía de Cultura, se están ultimando la organización de campamentos urbanos de Navidad, para conciliar la vida familiar y laboral durante las vacaciones escolares y las Campanadas en Familia, con el cocinero Christian González, el día 28 de diciembre, junto con el tren de la Navidad, ese mismo día.

El programa contempla también la representación del musical "Aladín", en el Teatro Municipal, el 20 de diciembre, a las 18.30 horas, entre otras sorpresas hasta la celebración de las cabalgatas de Reyes.