Langreo se vuelca para evitar la desaparición de la Brigada de Salvamento Minero: "Es una situación vergonzosa"

A Amable Fuentes le tocó rescatar los cuerpos de los 14 mineros fallecidos en la tragedia del Pozo Nicolasa en 1995. Durante 15 años trabajó en la Brigada de Salvamento Minero, de la que fue jefe cinco años, y este viernes no pudo menos que acercarse al Pozo Fondón, en Sama, a la sede de este cuerpo de élite, para respaldar a sus compañeros, los 19 brigadistas actuales que han plantado cara a la empresa, Hunosa, y han presentado su renuncia. El próximo ocho de diciembre la Brigada dejará de existir si antes no se resuelve el conflicto laboral en el que está inmersa. La empresa les debe un total de 9.000 horas extra.

La posibilidad de que la Brigada desaparezca es para Fuentes algo "vergonzoso". "Esto no es una empresa cualquier de salvamento, es una institución con más de un siglo de historia", recalcó el exbrigadista, que insistió en que "donde no llegan los bomberos, donde no llega el ejército, donde no llega la Civil, llegan los brigadistas, entran y no saben si van a salir pero entran para sacar a los mineros o recuperar sus cuerpos". Como rezaba el cartel de la concentración celebrada a la puerta de las instalaciones de la brigada, en el Pozo Fondón de Sama, "Ningún minero queda dentro".

Cientos de personas muestran en Langreo su apoyo a la Brigada de Salvamento Minero / D. O.

Mineros

Muchos mineros ya jubilados se acercaron a mostrar su apoyo a los que durante décadas han velado por su seguridad. Víctor Camblor, de Bimenes, trabajó en 23 años en la mina, y la tarde de este viernes fue hasta Langreo a defender a unos hombres "que siempre han luchado por nosotros, porque no quedase un minero en la mina". Para él "no es admisible que la brigada se encuentre ahora en esta situación de desamparo".

También familiares de mineros quisieron defender a la brigada. Begoña González reconocía que "estamos muy sensibilizados con el problema que tienen". González hizo referencia a la solidaridad de las cuencas mineras para explicar la presencia de cientos de personas en la concentración.

Mario Rivas, alcalde de Villablino (León), en la concentración de apoyo a la Brigada de Salvamento Minero / D. O.

Villablino

Esa solidaridad minera se extendió este viernes no solo por las comarcas mineras asturianas sino también por las leonesas. El alcalde de Villablino, Mario Rivas, quiso trasladar el respaldo "sin fisuras" del Ayuntamiento que preside "y de toda la sociedad laciniega" a los brigadistas asturianos "porque sabemos el trabajo que hacen y desafortunadamente lo hemos tenido que vivir este año de manera muy trágica". Laciana perdió en tan solo ocho meses a siete vecinos en dos accidentes mineros. "La brigada forma parte del patrimonio inmaterial de las comarcas mineras, de nuestra cultura y nuestra identidad por eso hay que apoyarles para que sigan prestando un servicio que es imprescindible para nosotros", subrayó Rivas.

En el plano político, el teniente de Alcalde de Langreo, José Antonio Cases (IU), considera "indispensable y fundamental" el mantenimiento de una brigada "que salva vidas de personas en accidentes mineros y de otro tipo". Cases reclamó el apoyo de la empresa Hunosa "y de toda la sociedad" para que se mantenga el servicio de rescate.

Oliver Suárez, a la derecha, y Julio Terente, se dirigen a los asistentes a la concentración en apoyo a la Brigada de Salvamento Minero en Langreo / D. O.

Política

La concentración reunió en el Pozo Fondón a representantes de todo el espectro político, desde IU hasta Vox, pasando por PSOE, PP y Foro Asturias, tanto de Langreo y otros municipios mineros como del parlamento asturiano. Todos unidos en defensa de una institución centenaria. Los políticos eran uno más entre los alrededor de tres centenares de personas que acudieron a la llamada de Julio Terente, promotor de la protesta, que tomó la iniciativa "porque nadie movía un dedo". Terente entiende que "los ciudadanos le debemos mucho a la Brigada de Salvamento Minero" y se pregunta "¿qué pasara si el ocho de diciembre hay un accidente en una mina, quién va a sacar a los mineros heridos o fallecidos?". Por eso pidió a empresa y sindicatos "que lleguen a un acuerdo para que la Brigada siga".

Los brigadistas, con el cartel de la concentración / D. O.

Agradecimiento

Los brigadistas agradecieron emocionados el respaldo ciudadano. Oliver Suárez, portavoz de los rescatistas reconoció que estaban "muy agradecidos y sorprendidos" por la muestra de apoyo. Suárez reiteró que a las doce de la noche del 7 de octubre abandonarán la brigada. Todos han solicitado a la empresa la vuelta a sus puestos de trabajo ya que la pertenencia al grupo de rescate es voluntaria. La situación no ha cambiado desde que el pasado miércoles se reunieran con sindicatos y empresa, pero Suárez explicó que tanto él como sus compañeros "queremos creer que la empresa está buscando una solución y que de verdad apuesta por el futuro de la brigada".

Eso sí, quieren que esa apuesta "sea clara, firme y por escrito". Hasta ese momento, dijo, "nosotros seguimos manteniendo la misma línea y buscando apoyos por todas partes para que haya una salida al problema". Respecto a la renuncia a la pertenencia a la brigada, reconoció que "fue un paso duro" pero señaló que "era la única manera de marcar una fecha para que la empresa nos diese una solución".

Los brigadistas, expertos en trabajar en espacios confinados, en lugares con atmósferas irrespirables, recibieron este viernes el aliento de la sociedad, de todas las cuencas mineras.