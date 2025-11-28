Lena rinde homenaje a la tradición con sus I Jornadas de Sabores de Otoño

El concejo de Lena se prepara para celebrar su primera gran cita gastronómica de otoño. Desde hoy, viernes 28 hasta el domingo 30 de noviembre, Otea Lena y el Ayuntamiento local coorganizan las I Jornadas de Sabores de Otoño, un evento diseñado para rendir un homenaje a la cocina de temporada: auténtica y sencilla.

Esta primera edición no solo celebra la gastronomía de temporada, sino que marca la primera gran acción organizada por la Junta Local de Otea Lena desde su constitución, demostrando su firme compromiso con la dinamización del concejo.

Un total de siete establecimientos se han sumado a este debut de la Junta Local. Esta participación subraya la cohesión del sector en torno a las propuestas de otoño, garantizando una oferta variada y de calidad que pone en valor la cocina de puchero, las setas y los productos de la caza.

Tanto vecinos como los visitantes que se acerquen a la comarca tienen la oportunidad de disfrutar de una selección de elaboraciones que beben directamente del recetario tradicional asturiano, con el objetivo de difundir la cultura gastronómica del municipio y su larga tradición.

Fabes con jabalí. / Cedidas a LNE

Los protagonistas: castañas, setas y caza

El corazón de estas jornadas reside en la utilización por parte de los establecimientos participantes de los productos propios de esta época del año. Se trata de platos contundentes y reconfortantes, específicamente diseñados para el frío y perfectos para recargar energías tras una jornada en la montaña

Hay dos modalidades para adaptarlos a las preferencias de todos los clientes:

Menú de jornadas. Una propuesta completa compuesta por entrante, plato principal y postre. El requisito fundamental es que el plato principal incorpore ingredientes otoñales como las castañas, las setas o los productos de la caza. Las elaboraciones tradicionales como el pote (incluyendo el de castañas), la fabada o los callos tendrán un papel destacado.

Una propuesta completa compuesta por entrante, plato principal y postre. El requisito fundamental es que el plato principal incorpore ingredientes otoñales como las castañas, las setas o los productos de la caza. Las elaboraciones tradicionales como el pote (incluyendo el de castañas), la fabada o los callos tendrán un papel destacado. Tapa o plato. Una elaboración más sencilla, ideal para consumir en barra, que también incluye productos de otoño en su composición.

El precio de venta es libre para cada establecimiento.

Impulso al Turismo Gastronómico

Esta iniciativa de la Junta Local de Otea no busca únicamente deleitar el paladar, sino generar un impacto directo en el atractivo turístico del concejo. Para garantizar la máxima afluencia, el evento contará con una campaña de difusión que incluye publicidad en prensa, activaciones online y soportes de promoción físicos como carteles. Además, toda la información detallada de los participantes, horarios y propuestas gastronómicas estará disponible en el portal escapadaasturias.com.

Las I Jornadas de Sabores de Otoño invitan a los amantes de la buena mesa y la tradición a vivir un fin de semana gastronómico de primer nivel y disfrutar plenamente de la riqueza cultural y paisajística del concejo de Lena.