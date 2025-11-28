El lobo, de paseo por Felechosa, en Aller: los vecinos espantan al animal en pleno pueblo

"Despertamos por los ladridos de los perros y los berridos de las ovejas, y al salir a la ventana, ya vi al lobo". Son palabras de Pablo González Afonso, edil del PSOE en Aller, que hace un par de días se encontraba cara a cara con un cánido en plena localidad de Felechosa. Nada del monte, o de zonas algo alejadas de la población: el cánido paseaba tranquilamente en frente de su casa.

El concejal allerano relata que durante la madrugada del miércoles al jueves, los ladridos de su perro le despertaron. Pasaban las 7.40 horas de la mañana, cuando tanto su perro como el de su tío, que vive enfrente, comenzaron a ladrar fuerte e insistentemente. "También tienes unas ovejas en frente y se les escuchaba berrar montando un gran escándalo", explicaba. "Como los perros no paraban de ladrar, pensé que era un perro que ronda a la perrina de mi tío, y salí a ver si lo espantaba", relata.

Hembra

Su sorpresa fue cuando al abrir la parte superior de la puerta, se encontró con el cánido cara a cara. "Cerré la puerta y me metí en casa, y desde la ventana conseguí espantarlo", señala González, que tuvo tiempo de fotografiar al lobo paseando por la calle. González Afonso, que es concejal de Medio Rural y Ganadería en el gobierno local allerano, explica que, a su juicio, el animal parecía una hembra: "Los lobos suelen estar más delgados y este ejemplar parecía que tenía algo más de cuerpo".

Además, señala que el animal deambulaba algo desorientado: "Puede ser que fuera por los ladridos de los perros, pero no lo sé, lo que sí es cierto es que se veía desorientado". Además, el edil apunta a que el animal era de un tamaño importante: "En la foto que hice no se aprecia tanto, pero sí que era un lobo bastante grande", indica.

Después del susto, al amanecer, Pablo González y su tío Antonio González fueron hasta el establo donde están las ovejas para comprobar si el cánido había lanzado algún ataque. "Estaban todas en una esquina temblando, pero el animal no había atacado a ninguna", precisa. Horas más tarde, precisamente Antonio González vio el rastro desde donde podía haber llegado el lobo hasta Felechosa.

Batidas

La zona de Felechosa donde este cánido se pegó el paseo nocturno ya había sufrido ataques de lobos en el pasado. Hace un par de años, los cánidos mataron varios ejemplares de ovejas a ganaderos de la zona.

El Gobierno del Principado anunciaba hace unos días que desde mayo se habían abatido 11 de ejemplares de lobos dentro del plan regional de control, 2 de ellos en el valle allerano de Casomera. Un movimiento que para los ganaderos de la comarca sigue sin ser suficiente. "Seguimos teniendo muchos daños, más de 200 animales muertos en los últimos doce meses", señalaba a LA NUEVA ESPAÑA Jesús García, responsable de la Asociación de Ganaderos Afectados por el Llobu (Agall), para valorar este plan.