Riosa y Morcín rinden tributo a sus mineros fallecidos, 107 personas

El pozo Montsacro de Hunosa acogerá este domingo 30 de noviembre, como adelanto a la festividad de Santa Bárbara, un emotivo homenaje a los 107 mineros que perdieron sus vidas en el coto carbonífero de Riosa y Morcín entre 1846 y 2014.

A mediodía, se oficiará, junto al castillete, una solemne misa en recuerdo de todos ellos. Después, tendrá lugar, por parte de los alcaldes y cronistas oficiales de ambos concejos, una ofrenda floral en el monolito que refleja los nombres de los 107 mineros fallecidos.

Intervendrán a continuación familiares de las víctimas. Por parte de Morcín, ofrecerá su testimonio Jose Luis Alonso, de Lugar de Arriba, hijo de Florentino Alonso, fallecido en 1954 en la bocamina del 91 del grupo Canales y, por parte de Riosa, Lito Fernández, de La Puente Alta, descendiente de Jaime Manuel Fernández “Envernaes”, quien perdió su vida en 1973 en el pozo Montsacro.

Posteriormente, María Latores, José Antonio “Cantu la Vara” y Julio Mallada, reconocidos intérpretes de la comarca de tonada asturiana, ofrecerán un concierto de temática minera, acompañados a la gaita por los hermanos Álvaro y Jaime Alvarez, dobles ganadores del prestigioso trofeo MacCrimmon en el Festival Intercéltico de Lorient.

Conclusión

El acto finalizará con el “Santa Bárbara Bendita” a cargo de la cantante Eva Hevia. La organización del acto corre a cargo de los Ayuntamientos de Riosa y Morcín, sus cronistas oficiales, Hunosa, la asociación “Los Tres Valles”, de Riosa, y la “Peña El Cañu”, de Mordcín. Se instalará una carpa, habrá de bar y el turullu comenzará a sonar, cada hora, a partir de las nueve de la mañana. También se guardará un minuto de silencio por los dos mineros fallecidos la pasada semana en Cangas del Narcea.