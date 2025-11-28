Santa Bárbara, en las ondas: Luis del Olmo toma el relevo de José María García como pregonero de la fiesta minera de Mieres

Es una de las fiestas más esperadas cada año en Mieres. Y aunque ya no queden pozos de los que se extraiga carbón, la identidad minera de las cuencas centrales asturianas es algo que perdurará para siempre. Por ello, honrar a la patrona, Santa Bárbara, sigue siendo un ritual de obligado cumplimiento cada 4 de diciembre. La Asociación Cultural y Minera Santa Bárbara de Mieres ha preparado un variado programa que se extenderá entre el 3 y el 8 de diciembre, y que tendrá un pregonero de excepción.

Lo desvelaba el presidente de la entidad, Felipe Burón, durante el acto de presentación de la fiesta minera de Mieres. Será el periodista radiofónico Luis del Olmo el encargado de pregonar la fiesta. Un acto que tendrá lugar en la carpa instalada en el parque Jovellanos de Mieres el próximo 3 de diciembre, a partir de las 20.00 horas. Del Olmo toma el relevo así de otra leyenda de la radio que pregonó la fiesta minera en el año 2019, el periodista José María García. Además, qué mejor para cerrar la antesala del día grande de Santa Bárbara que la unión de dos mitos: al término del pregón de Del Olmo, actuará el popular Vicente Díaz, que ofrecerá un repertorio en el que figuran algunas de las canciones de su último disco "Mi Tierra".

Luis del Olmo. / LUISMA MURIAS / LNE

Homenajes

Ante un abarrotado salón de actos del campus de Mieres, Burón presentaba el programa de la fiesta. El acto se inició con un minuto de silencio en memoria de los socios de la entidad y de los mineros fallecidos, con especial referencia a los últimos accidentes mortales ocurridos en Asturias. Burón detalló el trabajo desarrollado por Santa Bárbara a lo largo del año y destacó que este último mes del año es particularmente atareado: además de la organización de los festejos en honor de Santa Bárbara, preparan el alumbrado del árbol navideño del Ayuntamiento y la Cabalgata de Reyes.

La asociación Santa Bárbara no quiso cerrar el acto sin reconocer y premiar la colaboración del exjefe de la Policía Local de Mieres, Rafael Carramal, y al alcalde de Ribera de Arriba, Tomás Manuel Fernández Muñiz. El broche final lo puso la actuación de la cantante local Mónica Güaza.

Programa

La jornada del pregón de Luis del Olmo, el 3 de diciembre, será solo el arranque de una intensa semana. El jueves, 4 de diciembre, es el día grande. Los socios podrán recoger el tradicional bollu (de 09:00 a 15:00 horas). A mediodía se celebrará la emotiva ofrenda floral en el Monumento al Minero del campus, y por la tarde, llegará la actuación del "Dúo Reflejos" (19:00 horas).

El abarratodo salón de actos del campus de Mieres. / F. Menéndez

La actividad seguirá el viernes. Se abrirá el plazo para que los colaboradores con la fiesta recojan el bollu, en el mismo horario que la jornada anterior. La actuación del grupo "Blues Mood" (18:30 horas) animará la tarde, antes de la verbena nocturna con la orquesta "D’Cano" (23:00 horas).

El sábado 6 habrá varias actividades lúdicas y culturales, con especial cariño hacia los niños. La jornada comenzará con el torneo de ajedrez Santa Bárbara (10:00 horas), seguido de la sesión vermú. Los más pequeños podrán disfrutar de Cuentacuentos Balambambú (17:00 horas) y del teatro infantil "Los Pintores" (18:00 horas). La música de Susana Marrón pondrá ritmo a la tarde (19:00 horas), antes de la verbena a cargo de la orquesta "Dominó" (23:00 horas).

Y para el domingo, 7 de diciembre, quedará la tradicional sesión vermú abrirá el día. Habrá pasacalles de "Artuxu" y "Ruxidera" (12:00 horas) y tendrá lugar la tradicional y sabrosa picadillada de la asociación. Por la tarde, la actuación de "DJ Masid" cerrará la jornada. La fiesta se despide el lunes, 8 de diciembre, con una última sesión vermú.