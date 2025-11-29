Alerta Navidad: "Si dudáis, si algo no encaja, llamadnos", avisa la Policía Nacional, que busca evitar timos y estafas

"Los delitos son los mismos de siempre, lo que cambia es el sistema". Esa fue una de las claves que el inspector Alberto Pardo, responsable de Seguridad Ciudadana de la Policía Nacional en Mieres, aportó durante la charla que ofreció este viernes en el Espacio Cultural 1910, organizada por la Agrupación Vecinal de Mieres y enfocada a la prevención para evitar ser víctima de algún timo o estafa.

La charla estaba dirigida a la gente mayor, aunque "nadie está libre de caer" en las manos de los ladrones. Y ahora, en época navideña, en el que las compras se disparan y los corazones se ablandan, los amigos de lo ajeno buscan hacer su agosto en diciembre.

Marcas

Pardo hizo referencia a los robos en viviendas. Si bien antes se usaban pegatinas para marcar domicilios vacíos, ahora los cacos usan hilos de silicona casi invisibles. Precisamente algo que ocurrió en Mieres este mismo verano. "Ante la mínima duda, o movimientos raros hay que llamar a la Policía. Eso no significa estar denunciando, sino aportando una información para que se investigue", señaló el inspector. Alberto Pardo también sugirió que, igual que se cambia de móvil, de ordenador o de coche, cada cierto tiempo, también es conveniente revisar las cerraduras de casa: "Los ladrones saben abrir algunos bombines, lo que no quiere decir que no haya cerraduras antiguas que sean seguras. Aun así conviene cambiarlas cada cierto tiempo".

Internet

Si hay algún lugar donde los mayores (y los que no lo son tanto) están más desprotegidos es la red, Internet. Pardo señaló que "las estafas han evolucionado del falso técnico del gas al presunto instalador de antenas, y ahora al comercial online que solo busca obtener datos bancarios". Por ello, el Policía subrayó que la gente debe de concienciarse de que "los bancos no piden nunca datos por teléfono o por email".

También aseguró el Policía que "otro riesgo creciente son las compras en páginas poco fiables, marketplaces sin garantía o webs que imitan grandes tiendas mediante direcciones casi idénticas". "A veces un simple detalle, como un domicilio inexistente o un CIF que no cuadra, delatan la estafa".

El inspector gesticula durante la charla. / A. Velasco

Una manera de sortear estos timos, o al menos minimizar el riesgo es utilizar tarjetas virtuales o con un saldo prefijado: "Entrar en internet con una tarjeta sin límite es peligrosísimo", dijo. Además, señaló que otro modo de minimizar riesgos es "escribir directamente la dirección web en lugar de buscarla en Google, donde pueden colarse páginas fraudulentas".

Robos emocionales

Durante su intervención, Alberto Pardo también puso el foco en los "robos emocionales". El policía contó casos de personas que enviaron dinero movidas por la pena hacia desconocidos que conocieron en redes sociales. Uno de los episodios más llamativos con los que ejemplificó fue el de una persona "que recibió una supuesta llamada de su hijo pidiéndole ayuda económica, y le envió el dinero… sin tener hijos". "La soledad hace estragos", reflexionó.

Pardo insistió en que Mieres sigue siendo un lugar seguro, "donde los niños pueden jugar en la calle sin temores excesivos". Pero el entorno digital exige nuevas precauciones, y su mensaje final fue tan claro como el primero: "Si dudáis, si algo no encaja, llamadnos. Estamos para eso".