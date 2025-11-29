En busca de sus nombres y apellidos: los 21 hombres asesinados en Parasimón en 1937 ya descansan en el cementerio de Pola de Lena

Cerrar heridas supone en muchos casos cerrar tumbas, rescatar cadáveres de las cunetas y ponerles nombre antes de volver a enterrar los restos en un lugar más digno. Pero no es tan fácil, requiere tiempo, esfuerzo y colaboración. Los 21 hombres asesinados y enterrados en las dos fosas de Parasimón a finales de 1937, en el puerto de Pajares, en el concejo de Lena, tienen nombre y apellidos, tienen familia, pero aún no se conocen.

Por eso, la Sociedad de Ciencias Aranzadi hace un llamamiento a los vecinos del concejo de Aller que sospechen que alguno de los cuerpos puede ser el de un familiar a que se hagan pruebas de ADN. Lourdes Errasti, arqueóloga de Aranzadi, lo explicó este sábado. En Parasimón se exhumaron los restos de 21 personas, nueve en una fosa y doce en otra, todos varones con edades comprendidas entre los 17 y los 40 años “y no tenemos una identificación clara”. Los expertos piden por tanto “a quienes consideren que pueden tener algún familiar en esas fosas, que se pongan en contacto con Memoria Democrática del Principado para intentar tomar muestras y hacer un cotejo por cromosomas y mitocondrial”. Se tiene los perfiles genéticos de los cuerpos rescatados pero no se ha logrado establecer una correlación exacta con familiares vivos.

Las cajas con los restos de los 21 hombres asesinados en Parasimón / D. O.

Sepultura en Pola de Lena

Errasti participó este sábado en el cementerio de Pola de Lena al simbólico acto de sepultura de los restos de esos 21 hombres. Ya descansan en paz y dignidad pero aún no tienen nombres y apellidos concretos. Hay muchos indicios sobre quienes son algunos de ellos. Es el caso de Luis Cienfuegos. Sus nietos, Luis y Toño, acudieron también al cementerio de Lena. No está probado que los restos de su abuelo estén en una de las cajas a las que se dio sepultura pero ellos están convencidos de que es así. “Ha habido algunos problemas con la calidad del ADN de algunos restos pero no renunciamos a que en algún momento se pueda hacer la identificación definitiva de nuestro abuelo”, explicaron.

Su certeza de que estaba en una de esas dos fosas se basa en testimonios directos. “El único testigo presencial de aquellos asesinatos identificó a Luis Cienfuegos entre los hombres a los que enterraron en Parasimón”, apuntan los familiares llegados desde Madrid, por eso “estamos bastante seguros de que nuestro abuelo está en una de esas cajas”.

Toño y Luis Cienfuegos ante las cajas con los restos de los 21 hombres asesinados en Parasimón / D. O.

Un reportaje de LA NUEVA ESPAÑA, inicio de la investigación

La investigación de las dos fosas de Parasimón se remonta al año 2010. Fue entonces cuando Celesto García, vecino de Pajares, relató para LA NUEVA ESPAÑA un secreto que llevaba años guardando: siendo un niño, vio como unos verdugos asesinaban a un grupo de presos (presuntamente alleranos) en el paraje de Parasimón. Los dividieron en dos grupos; fueron fusilados y enterrados en sendas fosas comunes. Celesto García dio un dato fundamental para lo que vino después: uno de los presos era Luis Cienfuegos, natural de Parana (Lena), pero vecino de Aller desde su matrimonio con Amadora. La familia inició una campaña para la exhumación de las fosas de Parasimón, formaron la Asociación Amigos y Familiares Fosa Parasimón . El enterramiento "Parasimón 1" fue exhumado en 2018, la exhumación de "Parasimón 2" culminó en 2023. Ahora, esos cuerpos ya están en el cementerio de Lena.

Probablemente no sean los únicos asesinados en las cunetas de Pajares. Lourdes Errasti está segura de que en el puerto hay muchas más fosas con represaliados. “Los sacaban de las cárceles de Aller y de otros concejos y les decían que los iban a llevar a León, a lo que hoy es el hotel San Marcos, pero los asesinaban por el camino”. De ahí el llamamiento a aquellas familias que durante años han vivido con la duda de saber dónde está su abuelo, su padre, su hermano que desapareció en aquellos años.

Acto de homenaje y sepultura en el cementerio de Pola de Lena a los 21 hombres asesinados en Parasimón / D.O.

Esas familias “ya no están solas”. Lo dijo en el cementerio de Lena el consejero de Ordenación de Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos, Ovidio Zapico, que acudió al acto en el que también estuvieron presentes la viceconsejera de Derechos Ciudadanos, Beatriz González Prieto; la directora general de Memoria Democrática, Begoña Collado, y la alcaldesa de Lena, Gema Álvarez.

Zapico insistió en que frente a discursos que pretenden minimizar la gravedad de la dictadura, “no podemos permitir que se normalice un pasado de represión, torturas y asesinatos; debemos reivindicar los valores de la democracia y la libertad”.

Financiación

El Principado financió las excavaciones de Parasimón con 32.000 euros y Zapico se comprometió a continuar en esa línea. En este caso concreto se ha logrado extraer y analizar el ADN de los 21 cuerpos, pero por el momento no existen coincidencias con las muestras aportadas por siete familias. Por ello, Zapico, al igual que Errasti, ha solicitado que más personas puedan aportar muestras genéticas para facilitar futuras identificaciones. “En estas 21 cajas podría estar la respuesta a interrogantes que llevan demasiados años sin resolverse”, aseguró el Consejero