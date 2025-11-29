Manuel Merillas y Azahara García ganan el Maratón Minero Santa Bárbara, con participación de récord

Manuel Merillas, en categoría masculina, y Azahara García, en femenina, se han coronado vencedores absolutos del Trail Minero Santa Bárbara de Hunosa, la "maratón minera" disputada este sábado 29 de noviembre. Casi 750 corredores participaron en las dos carreras la larga, la gran maratón, y la corta, la "speed trail". Ambas discurrieron por un recorrido plagado de edificios e instalaciones mineras.

En la prueba reina, que recorre los 42 kilómetros con 2.450 metros de desnivel positivo que separan el pozo Santiago en Moreda del Pozo Sotón en San Martín del Rey Aurelio, el primer corredor en llegar a la meta, con un tiempo de 3:50:53 fue la estrella internacional Manuel Merillas. Tras él alcanzaron la catedral minera entreguina Raúl Criado y Bruno Escamilla en 3:55:26 y 4:03:14, respectivamente.

Merillas, cruzando la meta / Hunosa

En categoría femenina, se impuso la también ganadora internacional Azahara García, quien se proclamó vencedora en un tiempo de 4:43:00. Segundo y tercer puesto fueron para Mónica Suárez, que invirtió 5:35:57 y Rocío Díaz, con 5:37:47.

Azahara García, en meta. / Hunosa

En el "speedtrail" se impuso Jonatan Arobes quien superó el reto de recorrer los 16 kilómetros que separan el Pozo Carrio, en Laviana, de Sotón en 1:17:32, seguido de Iván Román con 1:24:45 y de Ignacio Miguel M. Martínez, que invirtió 1:25:46. En categoría femenina, la campeona fue Aroa Calvo, quien atravesó la meta tras 1:38:56. A continuación lo hicieron Belén Montanez y Adela Iuliana Popescu.

El recuerdo de los siete mineros fallecidos en accidente este 2025, recientemente en Vega de Rengos y el pasado mes de abril en Cerredo, estuvo presente. Los corredores guardaron un minuto de silencio, roto por el sonido del "turullu", antes de la salida y sus dorsales exhibieron un crespón negro en señal de duelo.

La salida de la "speedtrail", en el pozo Carrio. / Hunosa

Siete pozos

La competición, que por primera vez puntúa para la UTMB (el principal circuito mundial de carreras de montaña). Recorrió los municipios de Mieres, Laviana, Langreo, Aller y San Martín del Rey Aurelio y pasó por siete pozos, todos ellos con sus imponentes castilletes: San Jorge, Santiago, San José, Espinos, Santa Bárbara, San Luis, Carrio y Sotón, la catedral minera declarada Bien de Interés Cultural (BIC) con categoría de monumento y destino final de ambas distancias, la larga maratón y el "speedtrail".

Los ganadores recibieron los siguientes premios en metálico: en la prueba larga, 1.000 euros para el primer puesto, 500 para el segundo y 250 para el tercero. En la corta, 150, 75 y 50, respectivamente, para el primer puesto, segundo y tercero; todo ellos tanto en categorías masculina como femenina.

Tras cinco ediciones, el Trail se ha consolidado como un referente deportivo-cultural que contribuye a la dinamización de las comarcas mineras y sus sectores turístico y de servicios. Deporte, naturaleza y patrimonio se dan la mano en la cuenca central asturiana, uniendo los valles del Caudal y del Nalón.

Patrocinadores

