El PP ataca la elección de la nueva directora del Museo de la Minería: "Es una cacicada"
Los populares acusan a Barbón de querer favorecer "siempre a sus afines"
L. Díaz
El PP de Asturias ha criticado duramente el nombramiento de Cristina Cantero como nueva directora del Museo de la Minería (Mumi) de El Entrego, ratificado esta semana por el Principado. El diputado popular José Cuervas-Mons calificó el nombramiento como una “cacicada absoluta”, con actuaciones que calificó de "irregulares y sin respetar las bases del propio proceso ni los principios de mérito y capacidad".
Cuervas-Mons exigió al Gobierno regional que "se anule el proceso" y se vuelva a iniciar, y añadió que "todos los procedimientos de selección" del Ejecutivo “ni son pacíficos ni limpios, precisamente”. El diputado popular recordó que "incluso los sindicatos SOMA-UGT y CCOO denunciaron la falta de transparencia" en la elección de la nueva dirección del Museo de la Minería.
Bases
El diputado indicó que en las bases del concurso para acceder a la plaza se pedía “alto nivel de inglés hablado y escrito”. “Pues bien, ninguno de los candidatos tiene o pudo acreditar ese nivel de inglés documentalmente, lo que llevó al representante del SOMA en la comisión de valoración a indicar que el puesto debería declararse desierto”, señaló Cuervas-Mons. A partir de ese momento, según el PP, se produjo una "situación kafkiana". “Se decide, no por unanimidad, que para medir el nivel de inglés se contratará a un profesor externo, de una academia privada que, mediante un examen tipo test y unas preguntas, decide quién tiene el nivel de inglés, lo que solo se puede acreditar por la expedición de un título”.
Alegaciones
Las alegaciones presentadas, "tanto de aspirantes a la plaza como de miembros de la comisión de seguimiento, han sido rechazadas", recalcó el diputado del PP. "Como consecuencia, tres miembros de la comisión dejaron de puntuar y se abstuvieron de participar". Cuervas-Mons denunció que “el Gobierno de Barbón no tiene límites, quiere controlar cada proceso de selección y meter como sea a los afines”. “Es un puro régimen de colocación de afines. No hay más”, concluyó el diputado popular.
Suscríbete para seguir leyendo
- Rally nocturno (e ilegal) en la nieve, los vecinos alertan de carreras clandestinas en la urbanización de la estación de Pajares: 'Un día puede haber una desgracia
- Los sindicatos, tras la renuncia de los 19 integrantes de la Brigada Minera: 'Hunosa debe actuar con urgencia antes de que la situación sea irreversible
- Los fundadores de la empresa mierense de autobuses Pullmans Llaneza, pionera del 'Paraíso Natural', excluidos del homenaje del aniversario de la marca: 'Nos han dejado de lado
- Sin acuerdo con la Brigada Minera: dejará de funcionar el 8 de diciembre, los rescatadores se plantan ante 'la falta de propuestas' de Hunosa
- Cinco años de trabajos y 14 millones de inversión: concluye la transformación de la histórica subestación eléctrica de Santa Cruz, en Mieres
- El lobo, de paseo por Felechosa, en Aller: los vecinos espantan al animal en pleno pueblo
- Los 'olfateadores' de Langreo señalan ya al culpable de los malos olores en La Felguera: la empresa Naeco Recycling de Valnalón
- El inicio de la temporada de esquí en Asturias se retrasa (y podría ir para largo): estas son las razones