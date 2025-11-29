El PP ataca la elección de la nueva directora del Museo de la Minería: "Es una cacicada"

El PP de Asturias ha criticado duramente el nombramiento de Cristina Cantero como nueva directora del Museo de la Minería (Mumi) de El Entrego, ratificado esta semana por el Principado. El diputado popular José Cuervas-Mons calificó el nombramiento como una “cacicada absoluta”, con actuaciones que calificó de "irregulares y sin respetar las bases del propio proceso ni los principios de mérito y capacidad".

Cuervas-Mons exigió al Gobierno regional que "se anule el proceso" y se vuelva a iniciar, y añadió que "todos los procedimientos de selección" del Ejecutivo “ni son pacíficos ni limpios, precisamente”. El diputado popular recordó que "incluso los sindicatos SOMA-UGT y CCOO denunciaron la falta de transparencia" en la elección de la nueva dirección del Museo de la Minería.

Bases

El diputado indicó que en las bases del concurso para acceder a la plaza se pedía “alto nivel de inglés hablado y escrito”. “Pues bien, ninguno de los candidatos tiene o pudo acreditar ese nivel de inglés documentalmente, lo que llevó al representante del SOMA en la comisión de valoración a indicar que el puesto debería declararse desierto”, señaló Cuervas-Mons. A partir de ese momento, según el PP, se produjo una "situación kafkiana". “Se decide, no por unanimidad, que para medir el nivel de inglés se contratará a un profesor externo, de una academia privada que, mediante un examen tipo test y unas preguntas, decide quién tiene el nivel de inglés, lo que solo se puede acreditar por la expedición de un título”.

Alegaciones

Las alegaciones presentadas, "tanto de aspirantes a la plaza como de miembros de la comisión de seguimiento, han sido rechazadas", recalcó el diputado del PP. "Como consecuencia, tres miembros de la comisión dejaron de puntuar y se abstuvieron de participar". Cuervas-Mons denunció que “el Gobierno de Barbón no tiene límites, quiere controlar cada proceso de selección y meter como sea a los afines”. “Es un puro régimen de colocación de afines. No hay más”, concluyó el diputado popular.