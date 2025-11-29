Saúl Craviotto, con la navegación en el embalse de Tanes: empieza a entrenar con su club de piragüismo de Caso
"Es todo un lujo contar con una leyenda del deporte español como es él", afirma el alcalde casín, Miguel Fernández
Saúl Craviotto, el deportista español más laureado en las Olimpiadas, apoya a tope el uso lúdico y deportivo del embalse de Tanes, en Caso. Lo lleva haciendo ya varios meses, primero "fichando" por el club local, el Deportivo Caso y ahora, ya, de forma práctica, entrenando, desde este jueves, en las aguas del embalse.
En esta primera toma de contacto con Tanes del seis veces medallista olímpico español (dos de ellas, de oro), Craviotto estuvo acompañado del presidente del Club Deportivo Caso, José Manuel García, y del alcalde del concejo, Miguel Fernández, firme defensor del uso deportivo y lúdico de Tanes.
"Para nosotros es todo un lujo contar con Saúl en nuestro club", afirmó el Alcalde, "es toda una leyenda del deporte español, que tiene claro que Tanes es un lugar ideal para el piragüismo. Un espacio en el que puedes recorrer 12 o 14 kilómetros, no hay otro lugar así en España".
El Club Deportivo Caso entrena todos los lunes, miércoles y sábados en Tanes, por semana a las 17.00 y el fin de semana, a las 11.00. Quiere dar a conocer este deporte, y atraer "a todas las personas que lo deseen".
