Tres pequeños colegios rurales asturianos, uno de Mieres, entran en la élite educativa europea con un proyecto de robótica y patrimonio

El Colegio Público de Rioturbio se ha situado en el mapa de la innovación educativa europea gracias a su participación en el proyecto Erasmus+ EU FOR ALL. La iniciativa, bautizada como “Urbotics”, está impulsada por la consultoría tecnológica avilesina Obo We Teach Robotics. El centro mierense ha sido distinguido como el segundo mejor valorado de toda España en la convocatoria nacional 2024–2025. El logro pone a este pequeño colegio de la zona rural de Mieres a la vanguardia de la educación tecnológica. En este proyecto han trabajado conjuntamente con los colegios Ría del Eo (Vegadeo) y Reconquista (Cangas de Onís)

Innovación desde un pequeño colegio rural

El portal del proyecto, www.euforall3d.com, recoge una iniciativa que combina tecnología, patrimonio cultural y sostenibilidad. El alumnado de quinto y sexto de Primaria del centro mierense investigó banderas, monumentos y ciudades de varios países de Europa del Este, acercándose a un patrimonio poco habitual en los libros de texto.

Esta inmersión ha permitido, según los docentes, “conectar el Este y el Oeste de Europa desde una mirada escolar”, ampliando la comprensión del alumnado sobre la diversidad cultural del continente.

Profesores participantes de los tres colegios asturianos e integrantes de la empresa asturiana con sede en Aviles, OBO we teach Robotics y de la empresa Abacusian con sede en Budapest. / Foto cedida a LNE

Tecnología y sostenibilidad: del reciclaje al diseño 3D

Uno de los ejes más valorados del proyecto fue la creación de una empresa sostenible escolar, en la que el alumnado aprendió cómo diseñar productos responsables y cómo aplicar la economía circular dentro del aula. Entre los hitos del programa destaca la presentación de una máquina capaz de transformar botellas de plástico PET en filamento para impresoras 3D, desarrollada por OBO junto con los socios húngaros.

Esta herramienta, explica el profesorado de Rioturbio, “ha cambiado la forma de entender la tecnología en la escuela”, permitiendo a los estudiantes participar en todo el proceso: recoger, reciclar, diseñar y fabricar.

La experiencia culmina en Budapest

La movilidad final del proyecto, con una cita final en Budapest, ha permitido al profesorado visitar los monumentos analizados por su alumnado en clase, completando el ciclo pedagógico iniciado hace dos años.

Los docentes del colegio también han podido conocer centros educativos húngaros, intercambiar metodologías y observar nuevas formas de integrar la tecnología en el aprendizaje diario.

Talleres intergeneracionales: la tecnología como puente social

Uno de los momentos más emotivos fue la participación en talleres tecnológicos junto a personas mayores, organizados por la ONG Giving Hungary.

La actividad confirmó que la transformación digital puede servir para unir generaciones y fortalecer la cohesión social.

Un legado que trasciende el proyecto

Durante la reunión final de socios, se ha destacado que el proyecto ha reforzado la competencia digital del alumnado, ampliado su visión cultural, introducido la sostenibilidad en la vida escolar y tejido un puente pedagógico duradero entre Asturias y Hungría.

EU FOR ALL deja un mensaje claro en el CP Rioturbio: las escuelas rurales pueden liderar proyectos europeos de alto nivel. El centro mierense se consolida así como un referente en la Asturias que innova, crea y enseña el futuro desde sus aulas.