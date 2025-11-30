Cebolles rellenes, la receta contra el frío y la lluvia en El Entrego

El Entrego tiene la receta para combatir el frío y la lluvia de un fin de semana, el último de noviembre, típico del otoño asturiano, con frío y lluvia. Nada mejor que tirar de la tradición en todo, encender los fogones y escuchar tonada. Es como se celebra la una nueva edición de la fiesta gastronómica de Les Cebolles Rellenes, declarada de Interés Turístico Regional por el Principado de Asturias. Los festejos comenzaron el viernes y se prolongarán hasta el lunes, fiesta local en El Entrego.

Lo principal de esta cita, clave en el calendario asturiano, es la gastronomía, son esas cebollas cocinadas durante horas en una veintena de bares, sidrerías y restaurantes de la localidad y de otros puntos de San Martín del Rey Aurelio.

1.600 cebollas a fuego lento

El restaurante “Cervantes” es uno de los clásicos a los que suelen acudir los que gustan de una buena ración de cebolles rellenes. Este año han superado su récord y cocinarán más de 1.600 cebollas. Entre los servicios de comida y cena pasarán tenían reserva para más de 500 personas, a los que se suman los que se llevan el menú para casa.

La receta del éxito es cocinar “muy despacio a fuego lento”, explica Patricia Arroyo. Las cebollas están “chup, chup” entre cuatro y cinco horas. “Con cebollas gallegas porque tienen el tamaño justo, no son muy grandes ni muy pequeñas y así son más fáciles de rellenar”, detalla Arroyo. Ese relleno es de bonito y la propia cebolla picada.

Las cebollas son la clave de un menú que también incluye callos y casadiellas. En el “Cervantes” calculan que cocinarán alrededor de mil kilos de callos” durante todo el fin de semana.

Juan José Martínez durante su actuación en el parque de La Laguna, en El Entrego / D. O.

Festival de la Canción y el Folclore

Con este enorme trabajo en las cocinas de los bares, restaurantes y sidrerías, la fiesta se traslada a la mesa, pero el programa de actividades no se centra solo en comer. Las jornadas gastronómicas contarán con una programación cultural y festiva paralela, a cargo de la Asociación de Festejos L’ Entregu, en colaboración con el Ayuntamiento de San Martín. Este sábado, jornada central de las jornadas, el parque de La Laguna de El Entrego, acogió desde las 12.30 horas la celebración de la trigésimo tercera edición del Festival de la Canción y el Folclore.

La carpa instalada en el parque sirvió para que los aficionados a la tonada se pudiesen resguardar de la lluvia que comenzó a caer alrededor de la una de la tarde. La cita, organizada por la Asociación de la Canción y el Folclore del Valle del Nalón, contó, entre otros, con la participación de Maribel Morán, que interpretó el clásico “Hay una línea trazada”, o del entreguín Juan José Martínez, que abrió su participación en el concurso con “De xunto al Sella”.