El comercio de Mieres reconoce la labor de Ernesto Burgos y recuerda a "Tito" Rodríguez.

La Asociación de Comerciantes y Hosteleros “Ye Mieres” celebra este fin de semana su madrugadora Feria de Navidad en la carpa del parque Jovellanos. El evento, ya consolidado como cita social y comercial del concejo, vuelve a contar con el atractivo reparto de “caudalinos”, la “moneda” creada por la asociación para promover el consumo entre los vecinos. Además, la cita homenajeó al historiador Ernesto Burgos y al recientemente fallecido "Tito" Rodríguez, ambos colaboradores de LA NUEVA ESPAÑA.

En esta edición, la organización prevé poner en circulación unos 1.000 caudalinos. La asociación recuerda que el objetivo de esta y otras iniciativas impulsadas a lo largo del año es “contribuir a combatir la apatía y la tristeza que, con más frecuencia de la deseada, se percibe en el municipio”. La feria cuenta con una veintena de expositores. Hay artesanía, actividades infantiles, actuaciones musicales y sesiones vermut.

Doble homenaje

Uno de los momentos más emotivos del fin de semana fue el doble homenaje que la asociación rindió al historiador local Ernesto Burgos y a Laudelino Rodríguez García, recientemente fallecido. Este último fue el impulsor, hace más de medio siglo, de los premios “Mierense del Año”, unos galardones a los que dedicó su trabajo y entusiasmo hasta el último día.

Conocido en todo el concejo como “Tito”, firmó durante años como “Tito Rogar” las crónicas de su querido Caudal Deportivo, primero en el desaparecido diario "Región" y después en LA NUEVA ESPAÑA. “Ernesto Burgos es un ejemplo de lo que significa el sentimiento de mierensía, y el compromiso de Tito con el concejo quedó retratado en el cariño que ponía en todo lo que hacía relacionado con Mieres”, destacaron desde Ye Mieres. Ambos recibirán este año el galardón “Orgullo de pertenencia”, que en su primera edición recayó en el fotógrafo José Ramón Viejo.

Al acto asistió la directora general de Comercio del Principado, María Aránzazu González.

Programa para hoy domingo

La programación de la Feria de Navidad concluye hoy domingo. Durante la jornada continuará la venta de caudalinos desde las 13:00, actuaciones musicales por la tarde —entre ellas la de la Banda de Música de Mieres— y actividades infantiles hasta las 17:00, clausurando así tres días de ambiente festivo y apoyo al comercio local. Ayer sábado se celebró, entre otras actividades, un desfile de moda.