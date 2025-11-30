Gaspar García Laviana será hijo adoptivo de Langreo a título póstumo: "Tiene méritos más que suficientes"

En 2024 fue nombrado Hijo Predilecto de San Martín del Rey Aurelio a título póstumo. Un año después, la figura del sacerdote y guerrillero Gaspar García Laviana, defensor de los derechos de los indígenas y de los más pobres, fallecido en combate en 1978, también será homenajeada en Langreo, concejo con el que mantuvo una estrecha vinculación (no en vano en Tuilla empezó como cura, y en esa localidad se re hace un homenaje anual). El Pleno de Langreo acordó nombrar Hijo Adoptivo del municipio a García Laviana, con votos favorables de IU, PSOE, PP y concejales no adscritos. Solo Vox mostró su rechazo.

Los grupos

José Antonio Cases, portavoz de IU, subrayó el papel jugado por la Asociación por la Memoria de Gaspar García Laviana, y recalcó que el sacerdote "tiene méritos más que suficientes como para recibir este nombramiento". El socialista Javier Castro destacó su "lucha por la justicia social", mientras que José Luis García, del grupo de no adscritos, intervino para recordar cómo "los conocimos, a él y su familia".

Gaspar García Laviana. / Archivo LNE

Para Ainara García (Vox), el sacerdote defendió una "causa ideológica" con la que "muchos vecinos no se ven representados". María Antonia García, del PP respondió subrayando que "no se puede ver con ojos del siglo XXI los actos del siglo XX. Sí, fue un guerrillero, que luchó contra una dictadura".