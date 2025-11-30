La lucha contra el cáncer no entiende de frío y lluvia: 300 valientes corren en Aller para apoyar a las familias

A María José Vázquez la operaron de cáncer de mama el 2 de mazo de 2017. En aquellos tiempos duros la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) le sirvió de gran apoyo. Está “agradecida y muy orgullosa” del trabajo de los miembros y voluntarios de la asociación y de los profesionales del servicio de oncología que la atendieron. Por eso, este domingo no podía faltar a la marcha que la AECC organizaba en Moreda, en el concejo de Aller, donde ella reside. Allí estaba con su marido, Manuel Ibáñez y su perro Jakie, todos con la camiseta verde, el color de la esperanza. “Hay que participar, es por una buena causa, es por mí y por mis compañeros”, aseguraba Vázquez.

Era la primera vez que la carrera contra el cáncer de Moreda la organizaba exclusivamente la AECC, y fue un éxito. Más de 300 valientes, en concreto 303, se sumaron a la marcha solidaria. No era un día fácil. La temperatura en Moreda a las doce del mediodía, cuando arrancó la prueba, superaba por poco los cinco grados y la lluvia amenazaba cada poco. Pero el mal tiempo no logró amedrentar a los asistentes, que generaron un gran ambiente.

Nuevo delegado de la AECC en Aller

La Asociación Española contra el Cáncer ya tiene delegado en Aller, el fisioterapeuta Mario Carballo. Este domingo no pudo asistir a la carrera pero será el apoyo para enfermos y familiares en la zona. La delegación, al igual que la de Lena, depende de la sede de la asociación en Mieres. Loli Olavarrieta, presidenta de la AECC en la cuenca del Caudal, agradeció más que nunca la participación de más de trescientas personas que se enfrentaron al frío y a la lluvia para mostrar su apoyo y su solidaridad a los enfermos y a la asociación. Olavarrieta recordó a los asistentes que “os podéis dirigir a la asociación para todo lo que necesitéis”.

Y concretó un poco más, “si necesitáis un psicólogo o un trabajador social no dudéis en llamarnos, son servicios gratuitos”. “Todos los que estamos en la asociación fuimos y seguimos siendo pacientes de la enfermedad”, aseguró Olavarrieta, que en ningún momento utilizó la palabra cáncer.

La presidenta de la junta local de Mieres de la AECC estaba muy satisfecha del resultado de esta primera marcha contra el cáncer organizada exclusivamente por ellos en Moreda. No solo por la participación de los vecinos sino por la implicación de los voluntarios y del Ayuntamiento de Aller, que colaboraron, así como la Policía Local y Protección Civil, en la organización de la cita.

No se trataba de una prueba competitiva, allí la lucha no es por llegar el primero, es una lucha contra el cáncer, contra le enfermedad, y una muestra de apoyo a los y las pacientes, a sus familias, a sus padres y a sus hijos, que también sufren un proceso difícil de gestionar y en el que siempre tienen el apoyo de la asociación.