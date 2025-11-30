Mieres ya tiene una calle con su nombre en Herstal, Bélgica, ciudad con la que está hermanada

Mieres cuenta desde este fin de semana con una calle con su nombre en la ciudad belga de Herstal, con la que está hermanada. La inauguración de la Rue Mieres se produjo en un clima de amistad total: hubo incluso sidra para celebrarlo.

En el "bautizo" de la Rue Mieres participó el alcalde asturiano, Manuel Ángel Álvarez. Se produjo en el marco de un fin de semana dedicado a este hermanamiento entre Herstal, ciudad belga en la región de Valonia, junto a Lieja (con unos 40.000 habitantes) y Mieres. La sidra, como subrayó la delegación mierense, no faltó en la fiesta, y sirvió para "reforzar los lazos de unión" entre ambos territorios.

El Alcalde de Mieres, escanciando un culín en la inauguración de la Rue Mieres en Herstal. / Ayto de Mieres

El fin de semana también está sirviendo para poner en común experiencias. Así, se ha hablado de proyectos en ámbitos como la regeneración urbana, la economía social o el conocimiento y la formación. Además, se pretende avanzar "en proyectos de cooperación y colaboración en ámbitos como el deporte, la cultura o la juventud".

Colaboración

En esta línea, ambas ciudades llevan siete años ya "compartiendo políticas para impulsar la creación de empleo y la diversificación económica, apostando por la innovación y la tecnología, además de compartir experiencias e iniciativas para intentar mejorar la calidad de vida y las políticas públicas de bienestar".

El regidor mierense subrayó que para el concejo es "todo un orgullo tener una calle en Herstal, ciudad hermana y ciudad que acogió hace muchos años a vecinos y vecinas de nuestro concejo que inmigraron hacia Bélgica”. Álvarez incidió además en la importancia de "seguir generando lazos de unión que permitan impulsar proyectos y compartir experiencias"