La primera final de la tonada de Sama raya a gran nivel: muchos aplausos y vítores a los participantes

Se nota que ya está en las finales. Los intérpretes participantes en la primera de las finales del X Concurso de Toná Asturiana "Ciudá de Llangréu" en Sama rayaron a gran nivel. El público se lo agradeció con muchos aplausos y vítores.

El Cine Felgueroso de Sama se vistió de gala para la primera final de la Canción Asturiana. Participaron en categoría absoluta Piedad García, Fernando García Nuño, César González, Esteban Verdeja, Fernando Arduengo, Andrés Abad, Ricardo Balmori, Aquilino Fernández, José García, Raúl Díaz y Sergio Menéndez. En aficionados estuvieron Diego Pérez y Raquel Gutiérrez.

Fernando García Nuño, en su actuación. / L. M. D.

El gaitero, como es habitual en el concurso, fue Valentín Fuente. El jurado del "Ciudá de Llangréu", compuesto por Avelino Fernández Corte y Mari Celi Fernández lo tendrá muy complicado para elegir a los ganadores.

La segunda final del concurso, con otros trece intérpretes, se celebrará el sábado 13 de diciembre, desde las 19.00. La gala de entrega de premios será el 20 de diciembre.