Arranca la temporada de esquí: Valgrande-Pajares abre este martes

No hay mejor noticia para un esquiador un uno de diciembre que el inicio de la temporada de esquí con un puente festivo a la vista."¿Tenéis algo que hacer este martes?". Con esta publicación en sus redes sociales la estación de esquí y montaña de Valgrande-Pajares, en Lena, anunciaba el esperado inicio de la temporada para este martes, dos de diciembre.

La estación abrirá este martes dos de diciembre las pistas de la zona alta, todas las del Cuitu Negro, y si cae algo más de nieve a lo largo de la jornada y la noche de hoy, los operarios están trabajando para poder abrir alguna de las pistas de la zona intermedia.

El espesor acumulado no es mucho, entre 25 y 45 centímetros después de que las máquinas pisen la nieve, pero es suficiente para poder arrancar una temporada cuyo inicio se ha retrasado apenas unos días. La apertura oficial de las pistas por parte del Principado estaba fijada para el pasado jueves, no ha tenido que transcurrir ni una semana para que las nevadas del fin de semana permitan disfrutar de las pistas de Pajares.

Además, para mayor alegría, las previsiones anuncian nevadas para este jueves con acumulaciones en la montaña lenense que podrían alcanzar los 30 centímetros, lo que sumado a lo que hay, permitirá tener una buena base para el puente el fin de semana.

En Fuentes de Invierno, en el concejo de Aller, aún no se ha anunciado fecha de apertura. Lo más probable es que se haga en las próximas horas. Los operarios están trabajando a pleno rendimiento para poder abrir lo antes posible.

Por otro lado, Pajares inicia la temporada sin poder utilizar su sistema de nieve artificial, que lleva semanas averiado. La intención es repararlo lo antes posible para poder ponerse a fabricar nieve durante las noches pero las condiciones meteorológicas de los últimos días han impedido trabajar en la reparación.

Hace varias temporadas que las estaciones de esquí asturianas no abren sus pistas para el puente de la Constitución. El año pasado la temporada comenzó el 16 de diciembre y en 2023 no se pudo esquiar en Asturias hasta el mes de enero.