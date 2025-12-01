El Centro de Creación Escénica de La Felguera, escenario de las Jornadas de Memoria Democrática de Langreo

El Centro de Creación Escénica Carlos Álvarez-Nóvoa, en La Felguera, acogerá los días 4, 11 y 18 de diciembre unas Jornadas de Memoria Democrática impulsadas por el propio centro y la Fundación Andreu Nin de Asturias, con la colaboración del Ayuntamiento de Langreo.

Jueves 4

El programa se abrirá el jueves 4 de diciembre a las 19.00 horas con la charla “Un acercamiento a la Memoria Democrática”, a cargo del historiador y colaborador de LA NUEVA ESPAÑA Ernesto Burgos. La sesión analizará el papel de la memoria en los procesos de recuperación histórica y el peso de los testimonios de las víctimas en la construcción del relato democrático.

Día 11

Una semana más tarde, el jueves 11 de diciembre a las 19.00 horas, se presentará el libro “Memoria de Arnao. Campo de concentración de Figueras”, obra del investigador Fernando García Rodríguez. El autor profundiza en uno de los episodios menos conocidos de la represión en Asturias. El acto contará con la intervención del también investigador y colaborador de este periódico Javier García Cellino.

Día 18

Las jornadas se cerrarán el jueves 18 de diciembre a las 19.30 horas con la representación de la obra “Soliloquio de grillos”, de Teatro Kumen, una pieza que aborda desde la ficción las heridas de la memoria y la vivencia de quienes padecieron persecución. La entrada para esta función tendrá un precio de cinco euros.

Desde la organización destacan que estas jornadas pretenden “dar voz a la memoria democrática desde diferentes disciplinas: la investigación histórica, la literatura y las artes escénicas”.