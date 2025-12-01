El Espacio Cultural 19 10 de Mieres convoca su premio anual
L. Díaz
La asociación Espacio Cultural 19 10 convoca la tercera edición de su premio anual, abriendo el plazo de presentación de candidaturas hasta el 25 de enero de 2026. En su primera edición, en 2024, fue premiada la trayectoria profesional y el compromiso social del cantautor mierense Víctor Manuel, concitando gran afluencia de público. El pasado año, el premio recayó en Sebastián Álvaro Lomba, creador de "Al filo de lo imposible", del que se destacó su labor humanitaria en el Valle de Husé (Pakistán).
El acto de entrega se celebrará en el mes de febrero, siendo el galardón una miniatura de la escultura al guaje minero "Manolín", obra exclusiva del artista asturiano Gonzalo Prado Grela. El objetivo del premio es reconocer a aquellas personas físicas o jurídicas, entidades o instituciones cuya trayectoria o actividad "se caracterice por su aportación singular al ámbito cultural, con reconocimiento social y que promuevan los valores democráticos, en cualquier territorio (local, autonómico, nacional o internacional)".
El jurado, subraya la asociación, estará compuesto por perfiles significativos del ámbito cultural, universitario, empresarial y social asturiano. Las bases reguladoras están en las redes sociales de Espacio 19 10.
