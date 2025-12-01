De "fartura" en "fartura" en San Martín: llega la fiesta gastronómica de los pimientos rellenos en Blimea

San Martín del Rey Aurelio todavía no está lleno, quiere otra "fartura" más. Tras celebrar en noviembre las jornadas gastronómicas de Sotrondio (los nabos) y El Entrego (cebolles), le llega el turno a Blimea, que vivirá del 5 al 8 de diciembre las Fiestas Gastronómicas de los Pimientos Rellenos, declaradas de Interés Turístico Regional. Cinco restaurantes de la localidad y alrededores celebrarán estas jornadas culinarias, con más de cuarenta años de tradición, que contarán además por un programa de actividades organizado por la sociedad de festejos Nuestra Señora de las Nieves.

La hostelería local servirá estos días el menú compuesto por pimientos asados o al horno, rellenos de carne o bonito, y acompañados de una ración de callos y frisuelos, regado con sidra o vino. Cinco sidrerías y restaurantes ofrecerán el menú completo o por raciones individuales, en la comida y en la cena.

Las fiestas de los pimientos ponen el broche al mes gastronómico en San Martín del Rey Aurelio. Precedidas por la celebración de les cebolles rellenes y anteriormente de los nabos, las tres fiestas en conjunto "reivindican la tradición de la cocina de San Martín en el calendario gastronómico asturiano", señaló la concejala Cintia Ordóñez.

El programa de la fiesta culinaria. / LNE

Pimiento de Oro

Las jornadas gastronómicas de los Pimientos Rellenos estarán animadas durante el puente festivo por un programa cultural y de ocio, organizado por la sociedad de festejos Nuestra Señora de las Nieves, que incluye la lectura del pregón, a cargo Itziar Reinoso, médica de familia, y la entrega del galardón Pimiento de Oro a Gonzalo Ordiz Redondo, profesor de la Academia Delta.

Entre las actividades lúdicas, habrá concierto de la Banda de Música de San Martín del Rey Aurelio, verbenas, concurso de pimientos rellenos para profesionales y aficionados, teatro con la obra "Vecines puerta con puerta", mercadillo y la actuación de la Masa Coral de Laviana.

Hostelería

Para la concejalía de Turismo, las fiestas gastronómicas de Los Pimientos, “son un referente de la gastronomía asturiana por su larga tradición, artesanía y singularidad en la oferta culinaria asturiana”, recalcó Cintia Ordóñez. "La excelencia de este evento gastronómico", añadió, “reside en la mano experta de los hosteleros y hosteleras de Blimea, que año tras año nos han demostrado su profesionalidad en la elaboración esmerada y de calidad de estos platos".