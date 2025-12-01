Fiebre por adquirir "caudalinos" en la feria comercial de Mieres
L. M. D.
Mieres del Camino
Fiebre por los "caudalinos" en la feria comercial "Ye Mieres". La "moneda" ideada por los comerciantes para impulsar el consumo local se agotó en pocos minutos en cada una de las jornadas de la madrugadora feria de Navidad, que este domingo vivió su última jornada. El día comenzó con el concierto de la Banda de Música de Mieres. Hubo sesión vermú prolongada, hasta las cinco de la tarde.
