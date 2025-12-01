La Foz de Morcín ya huele a pote: todo listo para volver a besar el nabo

La Cofradía de Amigos de los Nabos de La Foz de Morcín ya tiene todo preparado para celebrar su XX Gran Capítulo, que tendrá lugar los días 9 y 10 de enero de 2026 y que reunirá a numerosas cofradías gastronómicas de España y Portugal. La organización afronta esta edición con el entusiasmo habitual y “con la satisfacción de mantener viva una tradición que combina gastronomía, cultura popular y confraternidad”. En años anteriores, la entidad ha distinguido como Cofrades de Honor a figuras destacadas como el humorista Leo Harlem, el cocinero con dos estrellas Michelin Pepe Vieira o deportistas como Vicente del Bosque, nombres que han contribuido a reforzar la notoriedad de esta veterana celebración.

Arranque con la embajada portuguesa

La programación oficial arrancará el viernes 9 de enero, con el recibimiento de la embajada de la cofradía portuguesa Nabos e Companhia, hermanada con la de La Foz y procedente de la Freguesía de Carapelhos, en el concelho de Mira. Tras la bienvenida, se celebrará una cena de hermandad en el edificio municipal de Servicios Múltiples, donde cofrades portugueses, españoles y todas las entidades invitadas compartirán un menú compuesto por crema de puerros, pitu de caleya con patatinos y tatín de manzana, acompañados por vinos Rioja Viña Eguía y Somontano Montesierra.

Desfile, misa y tradición en La Foz

La jornada central tendrá lugar el sábado 10 de enero, comenzando a las nueve y media de la mañana con la recepción y desayuno de bienvenida. A continuación, a las diez y media, se celebrará la solemne misa, tras la cual, a las once y cuarto, las cofradías participantes iniciarán el tradicional desfile por las calles de La Foz, acompañadas por la banda de gaitas Xácara de Oviedo y la agrupación folclórica Picu Villa, de Riaño. El recorrido concluirá con la foto de familia en el parque municipal, en un ambiente festivo que cada año congrega a vecinos y visitantes.

Productos locales y el Gran Capítulo

Ya en la Plaza del Cura, a partir de las doce del mediodía, los asistentes podrán visitar los puestos de productos agroalimentarios de la zona, entre ellos los vinos Monasterio de Corias, quesos Afuega’l Pitu, embutidos Ca Mamina, nabos de la Cofradía, casadielles, miel y distintos quesos asturianos, además de degustaciones gratuitas de sidra Herminio, cerveza asturiana Santa y quesos Reny Picot. Un poco más tarde, la iglesia parroquial acogerá la ceremonia del XX Gran Capítulo, en la que se nombrará a los nuevos Cofrades de Honor y Cofrades de Número. En este acto se entregarán además los premios del III Concurso Interregional y XIII Regional de Cocina de los Nabos “Los nabos na cocina”, organizado por la Cofradía junto con la Escuela de Hostelería del IES Valle de Aller y dirigido a escuelas de hostelería de todo el país.

Un almuerzo de confraternización para cerrar la jornada

La intensa jornada concluirá a las dos y media de la tarde con el almuerzo de confraternización, donde se servirá un menú con el tradicional pote de nabos de San Antón con compango casero de La Braña como plato principal.