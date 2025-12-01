"Más gasolina" al conflicto de la Brigada Minera: los alcaldes acusan a Hunosa y convocan una gran manifestación en Langreo

La tarde fue tensa ese lunes en la sede de la Brigada de Salvamento Minero, en el Pozo Fondón, en Langreo. Alcaldes y concejales de todos los municipios de las cuencas del Nalón y del Caudal y el consejero de Ordenación del territorio, Vivienda y Derechos Ciudadanos del Principado y coordinador regional de IU, Ovidio Zapico, tenían fijada una reunión con los brigadistas, pero el encuentro se retrasó por la presencia del presidente de Hunosa, Enrique Fernández, empresa pública de la que depende el grupo de rescate. Fernández acudió al Fondón para agradecer a los brigadistas su trabajo en el último accidente minero en Cangas del Narcea, pero no aportó nuevas soluciones. No hubo más.

Eso llevó a los alcaldes a acusar a Hunosa de “echar gasolina” al conflicto que mantiene la empresa con los rescatadores, a quienes adeuda un total de 9.000 horas extra. Los brigadistas harán efectiva su renuncia al puesto el próximo domingo.

Alcaldes y brigadistas en el pozo Fondón / D. O.

Cuando Enrique Fernández abandonó el Fondón, sin mantener ningún encuentro con los alcaldes, los regidores se reunieron con los trabajadores y sus representantes sindicales. A la cita acudieron los alcaldes de Langreo, Roberto García; San Martín del Rey Aurelio, José Ramón Martín Ardines; Laviana, Julio García; Sobrescobio, Marcelino Martínez; Caso, Miguel Fernández; Lena, Gema Álvarez; Teverga; Adrián Gayo, y Morcín, Mino García, de Quirós acudió el concejal José Ángel Prada.

Fue Mino García, que ejerció de portavoz de los representantes municipales, quien arremetió contra el presidente de Hunosa. “Nos sorprendió negativamente la presencia de la dirección de la empresa con su presidente a la cabeza porque creíamos que venían a dar una solución al conflicto y nos da la sensación de que a lo que vieron es a echar gasolina para incendiar más la situación”. Los alcaldes mostraron su absoluto respaldo a los brigadistas y quieren que las cuencas mineras asturianas también lo hagan, para ello convocan una gran manifestación ante la sede de la Brigada de Salvamento Minero, en Sama, para este miércoles tres de diciembre a las 17.00 horas.

"Aún hay tiempo", dicen los regidores

Los alcaldes emplazan a Hunosa y a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), de las que depende la Brigada, a “reconsiderar la situación” y buscar una solución. “Aún tienen tiempo hasta que el día 7 de diciembre los brigadistas dejen este grupo de rescate para volver a sus puestos de trabajo”. La brigada está formada por mineros que voluntariamente piden prestar servicio en el grupo de rescate. Ahora, los 19 brigadistas han presentado su renuncia y si a las doce de la noche del domingo la empresa no les ha dado una solución, se reincorporarán a sus puestos anteriores.

Depender del Gobierno central

De la reunión de los alcaldes con los trabajadores salió también una propuesta de futuro, “trabajar en que la Brigada no dependa de Hunosa sino que tenga una dependencia clara y nítida del gobierno central, que es quien debe disponer de un equipo como este para cualquier tipo de accidente”, explicó Mino García, que añadió que la labor del grupo “no se circunscribe solo a Asturias sino que trabajan en toda España y en otros países”. El consejero Zapico, que suscribió punto por punto las peticiones de los regidores, entiende que ese cambio en el funcionamiento de la brigada para que pase a depender directamente del gobierno “es algo que está sobre la mesa y que se puede estudiar”.

Los brigadistas, con Oliver Suárez, primero por la izquierda, en el Pozo Fondón / D. O.

Sin avances

Los alcaldes no solo mostraron su apoyo a los brigadistas, sino que también calmaron sus ánimos tras el encuentro con la dirección de Hunosa. También ellos esperaban que esa sorpresiva reunión, de las que les informaron apenas unas horas antes, fuese para avanzar en la solución del conflicto, “pero seguimos igual, con buenas palabras, pero sin hechos”, afirmó Oliver Suárez, portavoz de los trabajadores. Suárez y sus compañeros agradecieron el reconocimiento de la empresa por su trabajo en el último accidente minero “pero tenemos el problema que tenemos y no vemos nada en firme por parte de la empresa, se nos sigue diciendo que están trabajando en ello pero los días van pasando”. Lo que sí agradecieron de verdad los brigadistas fue el respaldo de los alcaldes de los municipios mineros.